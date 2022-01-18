Sakarya'da yaklaşık 5 bin ton atık, enerjiye dönüştürüldü - Son Dakika

Sakarya'da geçen yıl 4 milyon 765 bin kilogram atık enerjiye dönüştürülerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından atıkların bertarafı için hayata geçirilen Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) projesiyle çöpten elektrik enerjisi üretimi devam ediyor.

"Sıfır atık" hedefiyle yürütülen proje kapsamında saatte 14,04 megavat üretim kapasitesine sahip tesiste 2021 yılında, içerisinde kağıt, cam, metal ve plastik atıkların bulunduğu 4 milyon 765 bin kilogram atık geri dönüştürülerek büyük kısmı elektriğe çevrildi.

İklim değişikliği eylem planına uygun olarak karbon emisyon salınımını en aza indiren SEKAY tesislerinde 67 milyon 879 bin kWh elektrik kentteki çöplerden elde edildi.

Atıklardan gazların toplanmasıyla jeneratör vasıtasıyla üretilen elektrik miktarı, yaklaşık 92 bin kişinin meskenlerdeki tüketimine karşılık geliyor.

Günlük 700 ton atığın dönüştürüldüğü, atıkların dışındaki çöplerden ise gübre ve çimento fabrikası yakıtı üretilen tesiste faaliyete alınacak 2. lot depolama alanıyla 30 yıllık ihtiyacın karşılanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, konuya ilişkin açıklamasında, çevre dostu enerji üretimini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Projenin, doğayı korurken Sakarya ve Türkiye'ye ekonomik fayda oluşturduğunu belirten Yüce, "Bu doğrultuda başlattığımız SEKAY projesiyle kentteki atıkları en iyi şekilde muhafaza edip ileri teknolojik uygulamalarla geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu sayede sıfır atık hedefiyle Sakarya'mızın doğasını koruyarak çöplerden enerji üretiyoruz." ifadesini kullandı.