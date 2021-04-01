Sakarya'da 5 kişinin havuzda elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davada birleştirme kararı - Son Dakika

Sakarya'da 5 kişinin havuzda elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davada birleştirme kararı

01.04.2021 17:39
Sakarya'da 5 kişinin havuzda elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davada birleştirme kararı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 2017 yılında 5 kişinin eğlence havuzunda akıma kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin, aralarında eski Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 6 sanık hakkında açılan dava, merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılama dosyasıyla birleştirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 2017 yılında 5 kişinin eğlence havuzunda akıma kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin, aralarında eski Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 6 sanık hakkında açılan dava, merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılama dosyasıyla birleştirildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.D. katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Celse arasında Soykan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldığı ve mahkeme dosyasıyla birleştiği okundu.

Söz verilen Akyazı Belediye Başkanı sanık Soykan, davaya ruhsattaki imzası nedeniyle dahil edildiğini söyledi.

Kuzuluk Belediye Başkanı olduğu dönemde olayın yaşandığı yerin pansiyon olarak kullanıldığını, kendilerinin de burayı mühürlediklerini belirten Soykan, "Daha sonra buraya E.G. adına küçük havuz için ruhsat verdik ancak yer sahibi Mehmet Kaya ruhsatın süresi bitince burayı büyüterek faaliyete devam etmiş. O iş yeri faaliyetteyken ben belediye başkanı değildim. Buranın ruhsatsız çalıştırılmasına müsaade edilmiş. Belediye başkanlığımız 2014'te bitti ve Kuzuluk Belediyesi, Akyazı Belediyesiyle birleşti. Beraatimi istiyorum." dedi.

Zabıta memuru A.R. de daha önce verdiği ifadesini tekrar ederek, "2015'te iş yerinde denetleme yapılmıştı. İş yerinin girişlerinde kum yığınları vardı, herhangi bir faaliyet yoktu, giriş ve çıkışları kapalıydı. Şahıslara ulaşılamadığından herhangi bir resmi işlem yapılmadı, tutanak tutulmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.

Emekli zabıta memuru sanık H.B. de olaydan önce iki kez iş yerini denetlemeye gittiklerini ve faaliyete rastlamadıklarını, tutanak tutmak için muhatap bulamadıklarını belirterek, beraatini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Birleştirilen dosya sanık avukatları, müvekkillerinin beyanlarına katıldıklarını ifade ederek, dosyadan vareste tutulmalarını istedi.

Söz alan müşteki ve avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, birleşen dosya bakımından davaya katılma talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

Birleşen dosya bakımından davaya katılma ile duruşmalardan vareste tutulma taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.

Olay ve süreç

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna, 23 Haziran 2017'de serinlemek için giren Gökay Yıldırımgeç, elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç ve Nurullah Önlütürk de suya girmişti. Olayda Yıldırımgeç, Önlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D. tutuklanmış, 19 Haziran 2018'de görülen duruşmada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, elektrik tesisatçısı K.D. hakkında, "taksirle öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bilirkişi raporunda, Mehmet Kaya ve şüpheli K.D'nin asli kusurlu, Akyazı Belediyesinin ise kazanın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğuna dair kanaat bildirildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin eylemlerinde bilinçli taksir bulunduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadığından suçun bilinçli taksirle işlenmediğinin değerlendirildiği kaydediliyor.

İddianamede, şüpheli K.D'nin, yeterlilik ve yetkisi olmadığı halde, hiçbir önlem ve kontrol mekanizması kullanmaksızın suya temas eden demir platforma sıva üstü priz ve aydınlatma anahtarı tesisatı çekip, gerekli özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suretiyle "taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma" suçunu işlediği belirtiliyor.

Bilal Soykan, Mahkeme, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 5 kişinin havuzda elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davada birleştirme kararı - Son Dakika


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