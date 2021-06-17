Sakarya'da AK Parti Kadın Kolları Bölge Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sakarya'da AK Parti Kadın Kolları Bölge Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Marmara Bölge Koordinatörü Gerçek Tekin, kadınlara verdiği değerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti.

Faaliyetleri daha da artırarak saha çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını aktaran Tekin, "Bizler bir bütünüz, bu bütünlük içerisinde hep bir arada çalışacağız. Amacımız, doğru adımlar atıp sahada aktif rol almak." ifadesini kullandı.

Başkan Yüce de kadınların olmadığı siyasi ve sosyal yaşamda toplumsal ilerlemeden söz edilemeyeceğini vurguladı.

Ailelerinden fedakarlık edip davalarının peşinde koşan kadınlara müteşekkir olduklarını belirten Yüce, 2023 hedefleri için kadınların rolünün büyük olduğunu kaydetti.

Toplantıya, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, ilçe kadın kolları başkanları ve teşkilatı üyeleri katıldı.

Ekrem Yüce, toplantı sonunda partili kadınlarla Ormanpark'ı ve yeni hizmete giren BAHÇEM'i inceledi.

Heyet, daha sonra ilçe kadın kolları başkanlarıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.