Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde AK Parti 7. Olağan Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak gerçekleştirildi.
Kapalı pazaryerinde düzenlenen kongreye partililer, ateşleri ölçülüp, maske kontrolleri yapıldıktan sonra alındı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede Selçuk Kurt yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Kongreye, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve partililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 09:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da AK Parti'nin Söğütlü kongresi yapıldı - Son Dakika