Sakarya'da çeşitli kesimlerden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

Sakarya'da çeşitli kesimlerden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

05.04.2021 12:47
Sakarya'da çeşitli kesimlerden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki, System.String[]

Sakarya'daki yerel yönetim, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Sakarya'daki yerel yönetim, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin artık millete ve milletin iradesine meydan okunacak bir ülke olmadığını vurgulayarak, "Aksini düşünen varsa, bizler görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz. Biz buradayız! Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Darbe çığırtkanlığı yapanlara ve bu çığırtkanlığa çanak tutanlara bu millet dersini vermesini bilir. Biz, bu filmi daha önce birçok kez gördük. Ancak kimseye pabuç bırakmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, mesajında, Türkiye'nin hukuk devleti olduğuna dikkati çekerek, vesayetçi zihniyetin eskide kaldığını ve 15 Temmuz'da olduğu gibi demokrasiye zarar verecek her türlü düşünce ve eylemin karşısında yer alacaklarını vurguladı.

Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) yapılan açıklamada, "Aziz milletimiz, vesayet odaklarının tezgahlarına karşı güçlü duruşunu 15 Temmuz'da göstermiş, vesayet arayışlarına geçit vermeyeceğini ispat etmiştir. Mütekait amirallerin bildiri yayınlamalarına karşı milletimizin her ferdinin tepki vermesi ve kurumlarımızın harekete geçmesi, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne halel getirecek en ufak bir imaya dahi milli iradenin tahammülünün olmadığını göstermesi bakımından önemlidir. Sakarya Üniversitesi, her türlü vesayet arayışının karşısında ve milletimizin bu asil duruşunun yanındadır." denildi.

"Kimse bu aziz millete ayar vermeye kalkmasın"

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de şunları kaydetti:

"15 Temmuz'dan ders almayan emekli artıklar, yanlış yollara tevessül etmiş, olmayacak heveslere kapılmışlar. Bildirilerle muhtıra imalarıyla bir yere varılamayacağını artık vesayet heveslilerinin öğrenmesi gerekiyor. Kimse bu aziz millete ayar vermeye kalkmasın."

MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar da kendilerini aziz milletin iradesinin üzerinde gören mahfillerin, demokratik süreçler içerisinde makul görülemeyeceği gibi milli hassasiyete sahip hiçbir yapı tarafından da karşılık bulamayacağını bildirdi.

Türk milletinin, sahip olduğu iradenin üzerinde kendisini tahakküm altına sokacak vesayet düşkünü yapılara boyun eğmeyeceğini vurgulayan Akar, "vesayetçi üst bakışla demokrasiye ve milli iradeye kasteden anlayışı dile getiren ve destekçisi olan gafilleri" şiddetle kınadığını dile getirdi.

STK'lerden açıklama

Kentte 67 sivil toplum kuruluşunu (STK) temsil eden Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları'ndan yapılan açıklamada, TSK'nin birçok coğrafyada ülke çıkarlarını korumak ve küresel barışa katkı sağlamak adına canıyla kanıyla mücadele ettiği vurgulandı.

Darbe için yer arayan, zemin hazırlamaya çalışanların tutundukları dalların hep aynı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu cümleleri çok duyuyoruz: 'Mustafa Kemal'in gösterdiği yol.' Şu soruyu sormak isteriz. Mustafa Kemal size canınız sıkıldıkça siyasete müdahale edin, muhtıra verin, olmadı darbe yapın mı diyor? Siyasete yön vermek için darbe imasında bulunmak kimsenin haddi de değildir, hakkı da. Kimden emir alıyorsanız, onların referansını kullanın da toplum görsün. Eğer siyasete müdahale etmeye bu kadar meraklı iseniz, buyurun dernek yerine parti kurun ve ilk seçimde ağzınızın payını alın."

Antidemokratik her müdahale ve müdahalecinin karşısında olunduğu, bu tarz girişimlerin ülkenin gelişmesine ve demokrasi sistemine zarar verdiği vurgulanan açıklamada, bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulması, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesi talep edildi.

Sivil Toplum Kuruluşları, Sakarya, Emekli, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da çeşitli kesimlerden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika


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