Sakarya'da Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sakarya'da Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası hazırlık toplantısı yapıldı

21.10.2020 19:57
Sakarya'da Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası hazırlık toplantısı yapıldı, System.String[]

Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası ile ilgili çalışmalar ve hazırlıklar değerlendirildi.

Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası ile ilgili çalışmalar ve hazırlıklar değerlendirildi.

Sakarya Valiliği Toplantı Salonu'nda, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ülkeye ve kente büyük katkı sunacak organizasyonun huzur içerisinde yapılabilmesi adına şampiyona boyunca uygulanacak tüm güvenlik tedbirleri ve hazırlıklar ele alındı.

Toplantıda ilgili yetkililer, kendi alanlarındaki çalışmalara dair Vali Kaldırım'a bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu'nun güvenlik tedbirlerine dair bir brifing sunduğu toplantıda, kentin değerlerinin tanıtılacağı ve bisiklet gösterileri, yarışmalar, eğlence gösterileri, halk oyunları gibi çeşitli etkinliklerin yapılacağı EXPO alanındaki eğitici aktiviteler ve diğer çalışmalar hakkında da ilgili yetkililer bilgilendirmede bulundu.

Vali Kaldırım, burada yaptığı konuşmada, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 30 farklı ülkeden dünya çapında 150'yi aşkın sporcunun pedal çevireceği şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapabilmek adına her türlü tedbirin düşünülüp hazırlıkların titizlikle ele alındığını ifade etti.

Dünya çapında bir organizasyonun Sakarya'da yapılmasının gurur verici olduğunu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek şampiyonaya emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür eden Kaldırım, böylesine önemli organizasyona her konuda hazır olduklarına değindi.

Şampiyona boyunca salgın kuralları çerçevesinde hareket edileceğine dikkati çeken Kaldırım, bu konuda her kurum ve kuruluşun üzerine düşeni yaptığını, hem sporcuların hem de seyircilerin sağlığının her şeyden daha önce geldiğini sözlerine ekledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika

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