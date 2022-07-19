Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

19.07.2022 13:19
Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Mahdumlar Mahallesi'nde tarlaya giden Salim Düzgün (64), saman balyalarını römorka doldurmaya başladığı esnada traktör, freninin boşalması sonucu devrildi.

Traktörün devrilirken atlamayı başaran Düzgün, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Düzgün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.???????

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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