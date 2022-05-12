Sakarya'da, "Fidan Üretim ve Teşhir Merkezi" tanıtıldı - Son Dakika
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Sakarya'da, "Fidan Üretim ve Teşhir Merkezi" tanıtıldı

12.05.2022 20:56
Sakarya'da, "Fidan Üretim ve Teşhir Merkezi" tanıtıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kurulan Fidan AŞ bünyesinde hizmet sunan Sapanca ilçesindeki "Fidan Üretim ve Teşhir Merkezi"nde vatandaşlar yapraklı ağaçları, ibreli bitkileri ve çalı grubu bitkileri yerinde görebilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kurulan Fidan AŞ bünyesinde hizmet sunan Sapanca ilçesindeki "Fidan Üretim ve Teşhir Merkezi"nde vatandaşlar yapraklı ağaçları, ibreli bitkileri ve çalı grubu bitkileri yerinde görebilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, merkezin tanım toplantısında yaptığı konuşmada, şehrin mimari anlayışında peyzaj önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Dünyada süs bitkisi üretimine değinen Yüce, "Başta Çin ve ABD olmak üzere İtalya, Almanya, İspanya, Hollanda ve Fransa üretim de ilk sıralarda yer alıyor. Dünyada süs bitkisi talebi hızla artıyor. Avrupa ülkeleri de artık bu talebi karşılayamıyor." dedi.

Özellikle dış mekan süs bitkisi üretiminin geliştirilip desteklendiği takdirde Avrupa ve Türki cumhuriyetlere ihracat yapılabileceğine dikkati çeken Yüce, şöyle devam etti:

"Avrupa'da özellikle ağaç grubu bitkilerde ortaya çıkan talebi karşılayamayan firmalar ülkemize geliyor. Buradaki firmalarla anlaşma ve ikili çalışma yapmak istiyorlar. Bu anlamda Türkiye çok ciddi bir üretim yapabilir. Çünkü yetişmiş personel ve teknik ekipmanları var. Sakarya gibi ekolojisi çok uygun bir üretim sahamız var. Dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği üretimi konusunda, teknik altyapısı yeterli şirketlerimiz var. Bu avantaj ile kooperatiflerimiz ve üreticilerimiz ile dayanışma halinde. Avrupa standartlarında, kaliteden ödün vermeden, planlı üretim yaparak, ihracatımızı katlayarak artırabiliriz. Biz eğer elimizdeki bu ekolojik avantajları ve teknik avantajları kullanabilirsek hatta kooperatiflerimiz eliyle ciddi bir organizasyon kurabilirsek güçlü bir üretim şehri olabiliriz." diye konuştu.

"2,5 milyon fide yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Merkezin 179 dekar alanı bulunduğunu ve 23 dekarlık bölümünün teşhir alanı olarak kullanıldığını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Bu alanda 40 çeşitten oluşan 12 bin adet saksılı ağaç ve 60 çeşitten oluşan 50 bin adet çalı grubu bitki teşhir etme kapasitesine sahibiz. Tüketiciler burada yapraklı ağaçları, ibreli bitkileri ve çalı grubu bitkileri yerinde görebilecek ve ihtiyaçlarına yönelik alımlar gerçekleştirebilecek. Ayrıca 720 metrekarelik showroom alanımızda hemşerilerimiz perakende alışveriş yapabilecekler, uygulama alanlarında bitki üzerinde çalışabilecekler. Sera alanımız tamamlandığında yüzde 90 başarıyla 2,5 milyon fide yetiştirmeyi hedefliyoruz. "

Sakarya Süs Bitkileri Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şamil Tantaoğlu ise üreticilerle sektörün gelişimi için çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen de açılan alanın sektör için önemine değinerek, "Burası Büyükşehir Belediyemizle birlikte çok önemli bir alana dönüştü. Bu merkez dolu dolu bir özellik kazanmış. İnşallah daha iyi noktalara ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yüce, davetlilere alanı gezdirdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Sakarya, Sapanca, Teşhir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da, 'Fidan Üretim ve Teşhir Merkezi' tanıtıldı - Son Dakika


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