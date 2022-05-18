Sakarya'da gazeteciler atölye çalışmasıyla "medyada yabancı düşmanlığını" ele alıyor

Sakarya'da yerli ve yabancı gazeteciler ile akademisyenlerin katılımıyla "Hoşgörü Gazeteciliği: Medyada Yabancı Düşmanlığından Nasıl Kaçınılır?" konulu atölye çalışması başlatıldı.

Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 100 kişiden oluşan gazeteci gurubu, 26 Mayıs'a kadar çalışmalarına devam edecek.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, açılışta yaptığı konuşmada, Osmanlı'nın, incelendiğinde bünyesinde birçok kültürü ve milleti barındırdığının görüleceğini belirtti.

Ülkenin güneyindeki durumlardan dolayı birkaç yıl içerisinde çok sayıda insanın Türkiye'ye geldiğine değinen Savaşan, "Bu kadar büyük bir hareketliliği ancak hoşgörü sahibi millet böyle karşılayabilir. Fakat yakın zaman dediğimiz süre içerisinde bu çok güzel giden duruma yönelik 'acabaların' arttığını görmekteyiz. Bu durumun geçici olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de aklıselim galip gelecektir." ifadelerini kullandı.

Proje Koordinatörü SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Kenar da tüm dünyada yabancı düşmanlığında artış görüldüğüne dikkati çekti.

Türkiye'de de yavaş yavaş bu tür yaklaşımların, savaştan ve kaostan kaçan zorunlu göçmenlere yönelik söylemlere dönüştüğünü aktaran Kenar, bu nedenle önemli güç olan medyanın yabancı düşmanlığına etkilerini incelemek istediklerini kaydetti.

"Gazeteciler ötekileştirme planının parçası olabiliyor"

Atölye düzenleme üyesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Zülfikar Özçelik ise kamu görevini yerine getiren basının, gücünü sorumluluk bilinciyle kamu yararı gözeterek kullanmak zorunda olduğunu vurguladı.

Gazetecilik faaliyetlerinde mesleğin ilkelerinden uzaklaşılmasının, toplumda nefreti yayan, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığını körükleyen hal almasının ciddi sorun olduğunun altını çizen Özçelik, şunları kaydetti:

"Bunun bazı örneklerini Batı'da İslamofobi'yi körükleyen yayınlarda görmüştük. Irak ve Suriye yangınından kaçan mültecilerle nefret söyleminin kültürel ve ırkçı yaklaşımı da kapsadığını gözlemliyoruz. Elbette göç edenler ve göç olunan yerler açısından sorunlar var ancak bu sorunları medya aracılığıyla yabancı düşmanlığına dönüştürmek, asıl sorundan daha büyük sorunlara yol açabilir."

İngiltere ve Fransa'da akademik çalışmalara imza atan "İnsan Hakları Gazeteciliği" kitabının yazarı Dr. İbrahim Seaga Shaw da kendisinin hem gazeteci hem de mülteci olduğunu ifade etti.

İngiltere'de bulunduğu yıllarda medya ve bunun aktörlüğünü yapan gazetecilerin mülteciler ve göçmenlerle ilgili algılarının son derece olumsuz olduğunu gördüğünü aktaran Shaw, "Gazeteciler, bilinçli veya bilinçsiz şekilde çoğu zaman bir ötekileştirme planının veya politikasının parçası haline gelebiliyor. Bu ötekileştirme sadece kendi söylemleriyle veya kendi yazdıklarıyla sınırlı kalmıyor. Toplumun geneline bu algı yayılıyor." yorumunu yaptı.

"Gazeteciler ve toplum bu durumla empati kurmalı"

Hindistan'dan katılan gazeteci-aktivist Tabeenah Anjum ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizzat yabancı düşmanlığının, göç ve mülteci varlığının bulunduğu bölgede gazetecilik faaliyetlerini yürütüyorum. Elbette bizler gazeteci olarak yerinden yurdundan edilmiş, evsiz, çaresiz bırakılmış kişiler hakkında yazmaya ve onların savunuculuğunu yapmaya devam edeceğiz. Bu insanlar keyifleri için ülkelerinden ayrılmıyorlar. Maruz kaldıkları durumdan kurtulmak için göç ediyorlar. Gazeteciler ve toplum, bu durumla empati kurmalıdır."

Çalışmalar süresince "Yabancı Düşmanlığı ve Etkileri", "Dünyadaki Yabancı Düşmanlığına Karşılaştırmalı Bakış Açıları", "Türk Medyasında Yabancı Düşmanlığının Durumu", "Medyada Yabancı Düşmanlığı Nasıl Önlenir?", "Göçmenler ve Mülteciler Hakkında Raporlama", "İnsan Hakları Gazeteciliğine ve Barış Gazeteciliğine Giriş" konuları ele alınacak.

Atölye sonunda yerli ve yabancı akademisyenler ile gazetecilerin katılımıyla düzenlenecek konferansların ardından düşmanlığı önleme çalışmaları, karşılaştırmalı bakış açıları, insan hakları ve barış gazeteciliğine dair akademik yayınlar oluşturulacak.