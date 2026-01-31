Sakarya'da Hint Keneviri Yetiştiren İki Kişi Gözaltında

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde kurdukları serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evlerinin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada 13 saksı içerisinde 15 Hint keneviri, kurtulmaya bırakılmış bir miktar kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanılan 1 iklimlendirme çadırı ile malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: İsa ÇİÇEK/GEYVE(Sakarya),