Sakarya'da horoz dövüştüren 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde horoz dövüştüren 6 kişi yakalandı, 44 horoza el konuldu.

Adapazarı ilçesi Budaklar Kavaklıorman Mahallesi'nde horoz dövüşü yapıldığı ihbarının alınması üzerine, Jandarma Asayiş Timleri olay yerine baskın yaptı.

İkametin sahibi ve kullanıcısı E.D. ile beraberindeki i.V, Ş.Ö, İ.E.H, A.Ç. ve Y.Ü'nün hayvan dövüşü yaptırma hazırlığında oldukları ve toplu olarak bulundukları görüldü.

Şahısların yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi üzerine ikametin önünde toplu olarak bulunan şahıslara ayrı ayrı para cezası kesildi.

Ayrıca ikamet adresinin bahçesinde horoz dövüşü yapılması için bulunan ring alanına gelen görevli veteriner hekimlerin yapmış oldukları sağlık kontrollerinde, daha önceden dövüş yaptıkları tespit edilen yaralı 44 horoza el konuldu.

Horoz dövüştürenler hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Horozların, Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesine gönderileceği öğrenildi.