Sakarya'da Kovid-19 ile mücadele çalışmaları toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sakarya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarının ele alındığı ve son durumun değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında valilik salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş ve diğer yetkililer katıldı.

İl Sağlık Müdürü Öğütlü'nün kentteki son durumla ilgili sunum yaptığı toplantıda, tüm yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimlerle ilgili kurumların sorumluluk alanlarındaki Kovid-19 çalışmaları masaya yatırıldı.

Tüm sosyal alanlarda uyulması gereken kurallar, alınan önlemler ve tedbirlerin değerlendirildiği toplantının sonunda Vali Kaldırım, son derece başarılı şekilde yürüttükleri salgınla mücadeleyi kararlı şekilde sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, bu konuda halkın tedbirlere ve kurallara hassasiyetle uymasının büyük önem arz ettiğini bildirdi.