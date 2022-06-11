Üniversite adayları son prova sınavında ter döktü

Sakarya'da üniversite adayları, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi deneme sınavına girdi.

Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Nehir Projesi" kapsamında, öğrencilerin sınav heyecanını yenmeleri ve sınav tecrübesi kazanmaları için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi iş birliğinde son prova sınavı yapıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Merkez Kampüsüne sabah saatlerinde aileleriyle gelen öğrenciler, üst araması ve belge kontrolünün ardından sınav salonuna alındı. Sınav salonlarına cep telefonları ve ÖSYM tarafından yasaklanan eşyalarla girişlere müsaade edilmedi.

Bazı öğrencilerin sınava yetişmek için koştuğu görüldü.

ÖSYM'nin tüm kurallarının uygulandığı sınav saat 10.15'te başladı. Öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan soruları yanıtladı.

"Amacımız çocukları sınavlara hazırlayabilmek"

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, AA muhabirine, amaçlarının çocukları akademik anlamda sınavlara hazırlayabilmek olduğunu söyledi.

YKS'nin birebir provasının SAÜ yerleşkesinin yanı sıra Hendek Eğitim Fakültesi ve Hendek Ziya Paşa Ortaokulunda yapıldığını aktaran Savaşçı, "Çocuklarımız bir hafta sonra sınava nasıl girecekse aynısı olacak. Çocuğumuz bugün cep telefonuyla küpeyle geldiyse kimliği, giriş belgesi yoksa sınava giremeyecek. Burada amacımız; çocuklarımızın bir hafta öncesinde bu heyecanı yaşayarak, olası bir geç kalma durumunu veya eksikliklerini provada görmeleri." diye konuştu.

Sakarya'da 210 salonda 750 görevliyle deneme sınavının yapıldığını dile getiren Savaşçı, sınava gelenlerin trafiğin yoğunluğunu gördüğünü, haftaya buna göre hareket edeceklerini kaydetti.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da üniversitede gelecek haftanın bir tür simülasyonunun gerçekleştirildiğini belirterek, "Etrafımıza baktığımızda ailelerin beklemesini, koşuşturmacalar görüyoruz. Gerçek sınav havası var. Gençlerimizi sınav ortamına ne kadar iyi hazırlarsak o gün heyecan da dahil olmak üzere tüm süreçleri daha iyi yöneteceklerini düşünüyoruz." dedi.

"Çok güzel bir deneyimdi"

Öğrenci Sıla Bilir, sınavın çok zorlayıcı olmadığını belirterek, "Bizim için çok güzel bir deneyimdi. Çok kaliteli bir sınavdı. Gerçekten Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile de denk olduğunu düşünüyorum. Bunun için çok teşekkür ederiz. Daha önce böyle bir uygulama olduğunu duymamıştım." ifadesini kullandı.

Kerem Çayırlı da uygulamanın çok güzel olduğunu, sınava katkı sağlayacağını düşündüğünü belirterek, "Ortamı görmüş olduk, hissetmiş olduk. Sınav öncesi bilgilendirmeler, optik form dağıtımı, kitapçık dağıtımı normal sınav gibiydi. İnşallah işe yarayacak, bir şeyler yapacağız. Sınav soruları Türkçe ortalamaydı, matematik ve sosyal kolaydı, fen zordu." diye konuştu.

Veli Nazan Karaman da oğlunun düzenli ders çalışarak sınava hazırlandığını dile getirerek, "Umarım başarılı olur, hayalleri gerçekleşir. Sınav heyecanını fazlasıyla yaşadım. Çocuğumdan fazla ben strese girdim. Bu yıl sınavların adreslere yakın olması çok güzel oldu. Herkes adına hayırlısı olsun. Rabbim herkese kolaylıklar versin. Çok dua ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Züleyha Öz de oğluyla gerçek sınava giriyormuş gibi heyecanı yaşadıklarını belirterek, "Hem çocuklarımız için hem bizim için çok güzel bir deneyim oldu. İnşallah başarılı olacaklar. Allah emeklerini zayi etmesin." dedi.