Sakarya'da yapımı süren "Basın Sitesi"nde konut sahipleri kurayla belirlendi - Son Dakika

Sakarya Gazeteciler Birliğinin (SGB) kentte görev yapan gazetecileri konut sahibi yapmak için başlattığı "Basın Sitesi Konut Projesi"nde hak sahipleri belli oldu.

SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, yaptığı açıklamada, 2015 yılında başta üyeler olmak üzere ildeki basın mensuplarını ev sahibi yapmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Bu konuda olumlu olumsuz bolca eleştiri aldıklarına değinen Aydıntepe, "Bu eleştiriler bize güç ve moral verdi. Gerek bürokratlarımızın gerekse siyasilerimizin destekleriyle çok şükür bugüne geldik. Bize inanan, destek veren üyelerimiz başta olmak üzere değerli meslektaşlarımızın konutları TOKİ'nin noter huzurunda canlı yayında çekilen kurayla belli oldu. Bayram sonrasında da konutlar için Ziraat Bankası'nda TOKİ'nin kuralları çerçevesinde konut alım sözleşmeleri yapılacak." ifadelerini kullandı.

Aydıntepe, iyi niyetle yola çıktıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son aşamaya geldik. Yönetim olarak içimiz rahat ve Sakarya basını için yapılamayanı yaptığımıza inanıyoruz. Elbette meyve veren ağaç taşlanır. Bu taşlar bize engel değil, şevk ve güç veriyor. Ancak iyi niyetle çıkmış olduğumuz yolda her eleştiriye açık olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ama 'Bana çıkmadı.' diye bunu haksızlık diye yorumlamak, SGB ve TOKİ'yi suçlamak, bize yapılan en büyük haksızlıktır."