Sakarya'da yapımı süren "Basın Sitesi"nde konut sahipleri kurayla belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da yapımı süren "Basın Sitesi"nde konut sahipleri kurayla belirlendi

28.04.2022 15:26
Sakarya'da yapımı süren "Basın Sitesi"nde konut sahipleri kurayla belirlendi

Sakarya Gazeteciler Birliğinin (SGB) kentte görev yapan gazetecileri konut sahibi yapmak için başlattığı "Basın Sitesi Konut Projesi"nde hak sahipleri belli oldu.

Sakarya Gazeteciler Birliğinin (SGB) kentte görev yapan gazetecileri konut sahibi yapmak için başlattığı "Basın Sitesi Konut Projesi"nde hak sahipleri belli oldu.

SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, yaptığı açıklamada, 2015 yılında başta üyeler olmak üzere ildeki basın mensuplarını ev sahibi yapmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Bu konuda olumlu olumsuz bolca eleştiri aldıklarına değinen Aydıntepe, "Bu eleştiriler bize güç ve moral verdi. Gerek bürokratlarımızın gerekse siyasilerimizin destekleriyle çok şükür bugüne geldik. Bize inanan, destek veren üyelerimiz başta olmak üzere değerli meslektaşlarımızın konutları TOKİ'nin noter huzurunda canlı yayında çekilen kurayla belli oldu. Bayram sonrasında da konutlar için Ziraat Bankası'nda TOKİ'nin kuralları çerçevesinde konut alım sözleşmeleri yapılacak." ifadelerini kullandı.

Aydıntepe, iyi niyetle yola çıktıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son aşamaya geldik. Yönetim olarak içimiz rahat ve Sakarya basını için yapılamayanı yaptığımıza inanıyoruz. Elbette meyve veren ağaç taşlanır. Bu taşlar bize engel değil, şevk ve güç veriyor. Ancak iyi niyetle çıkmış olduğumuz yolda her eleştiriye açık olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ama 'Bana çıkmadı.' diye bunu haksızlık diye yorumlamak, SGB ve TOKİ'yi suçlamak, bize yapılan en büyük haksızlıktır."

YORUMLAR
500
'Beni taciz ediyorsun' diyerek saldırmış! Aile hekiminin burnunu kıran 19 genç, adli kontrolle serbest bırakıldı 'Beni taciz ediyorsun' diyerek saldırmış! Aile hekiminin burnunu kıran 19 genç, adli kontrolle serbest bırakıldı Dünya şampiyonasında tatamiye çıkacak karateciler Sakarya'da seçilecek Dünya şampiyonasında tatamiye çıkacak karateciler Sakarya'da seçilecek

Konut Projesi, Sakarya, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da yapımı süren 'Basın Sitesi'nde konut sahipleri kurayla belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
15:51 ABD ve Rusya esirleri Ankara'da takas etti! İşte film sahnelerini andıran görüntüler
15:50 Kulislerde bomba etkisi yaratacak anket sonucu! Kazanan tarafı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
15:46 DEVA Partisi'nin seçim kararına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Garipsemiyorum
15:37 Gelecek Partisi'nden "seçim" çıkışı: Parti olarak gireceğimizi ilk biz açıkladık
15:37 Danıştay Savcısı mütalaasını açıkladı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuksuz!
15:37 Yıllarca istismara maruz kaldığını söyleyen genç kız: Zara Phythian beni eşiyle ilişkiye girmem için zorladı
15:28 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımları yine çok cesur! Deniz sezonunu açtı, bikiniyle poz verdi
15:22 Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 108 milyar 916 milyon dolara geriledi
15:18 "Beni taciz ediyorsun" diyerek saldırmış! Aile hekiminin burnunu kıran 19 genç, adli kontrolle serbest bırakıldı
15:05 Rusya'dan Japonya hamlesi: 8 diplomat sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 16:04:24. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da yapımı süren "Basın Sitesi"nde konut sahipleri kurayla belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement