Sakarya'da "Yaşayan Stadyum" yeni dönemde sporcuları ağırlamak için bekliyor - Son Dakika

Sakarya'da "Yaşayan Stadyum" yeni dönemde sporcuları ağırlamak için bekliyor

Sakarya'da hayata geçirilen "Yaşayan Stadyum" projesi kapsamında Yeni Sakarya Atatürk Stadı, yeni dönemde kapılarını sporculara açmayı bekliyor.

Sakarya'da

Sakarya'da hayata geçirilen "Yaşayan Stadyum" projesi kapsamında Yeni Sakarya Atatürk Stadı, yeni dönemde kapılarını sporculara açmayı bekliyor.

Yaklaşık 128 dönüm arazinin 28 dönümü üzerinde, UEFA standartlarına uygun olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 150 milyon liraya inşa edilen Yeni Sakarya Atatürk Stadı, 8 Ekim 2017'de Sakaryaspor ile Kahramanmaraşspor arasında oynanan maçla taraftara kapılarını açtı.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, stadyumun futbol dışında da diğer branşlara hizmet verebilmesi için "Yaşayan Stadyum" projesini başlattı.

Proje kapsamında atletizm, boks, judo, güreş, karate, eskrim ve diğer spor branşları için maraton ve kale arkaları tribünlerinin alt kısımları, cep salonlarına dönüştürülmeye başlandı.

Yapımı tamamlanan 12 salonda ekipmanların yerleştirilmesine başlanırken, diğer 10 salonda ise tadilat işlemleri devam ediyor.

Maraton tribünün altındaki alanda yaklaşık 700 bin liraya 120 metre uzunluğunda kapalı atletizm pistinin de inşa edildiği proje kapsamında soyunma, antrenör ve dinlenme odaları ile mescitler sporseverlerin kullanımına sunuldu.

Projeyle stadyumun dışarısında da uluslararası müsabakaların düzenlenebileceği salon, halı saha, cimnastik salonu, basketbol ve voleybol sahası, tenis kortları, yürüyüş parkuru ile piknik alanlarının yapılması planlanıyor.

Her spor branşına hizmet verebilme adına hayata geçirilen "Yaşayan Stadyum", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimi kapsamında bugün itibarıyla sporcuları ağırlamaya başlayacak.

Özsoy: "Stadı tamamen aktif olarak kullanalım istedik"

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 bin kişilik stadyumun 2017 yılında açıldığını hatırlattı.

Stadyumun aktif bir şekilde kullanılmasını istediklerini belirten Özsoy, "Tribünlerin altı tamamen boştu. Orada bazı çalışmalar yaptık. Türkiye'nin en uzun kapalı atletizm pistini yaptık. Atletizmle alakalı tüm branşların yapılacağı mükemmel bir salon oldu. Maliyeti de çok düşük oldu. Stadın altını tamamen aktif bir şekilde kullanalım istedik. 54 branşın faaliyet göstereceği 22 salon projesi hazırladık. Bunların 12 tanesini kurum ustalarımızla hazırladık. Şu aşamada da malzemelerini yerleştiriyoruz." diye konuştu.

Özsoy, diğer salonların da yapımının devam ettiğini dile getirerek, stadyumun içerisinde gençlik merkezi ve Adapazarı ilçe müdürlüğünün hizmet verdiğini bildirdi.

Maç sırasında otoparkla ilgili sıkıntı yaşandığını anlatan Özsoy, stadın altındaki 3 bin araçlık otoparkın da bakım-onarımın ardından hizmete alınacağını kaydetti.

Özsoy, "Yaşayan Stadyumu" iki kategoride değerlendirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Dış kısmına ise Spor Lisesi, uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir salon ve cimnastik sporcularımıza has olmak üzere bir salon inşa edeceğiz. İki kapalı saha, iki tenis kortu, iki voleybol ve basketbol sahası, 5 bin metrekare koşu ve yürüyüş parkuru yapacağız. Çocukları antrenman yaparken velilerin de vakit geçirebilmesi için yerler yapacağız. Bu şekilde tam 'Yaşayan Stadyum' ruhuna uygun bir şekilde tüm Sakarya halkının oraya gelip kendini bulabileceği, etkinlik yapabileceği alan olsun istiyoruz."

Halkın stadyumu tanımaları ve çim saha ile tribünler arasındaki alanda yürüyüş yapmaları için etkinlikler düzenlemeyi düşündüklerini dile getiren Özsoy, "Yaşayan Stadyum'un ruhuna uygun olarak stadın sadece futboldan ibaret olmadığını, Sakarya halkına mal olması gerektiğini ve tüm branşların da stadyumda nasıl yapılabilir olduğunu gösterme adına 22 salonda 54 branşın uygulamasına başlayacağız. Pandemi süreci biter bitmez bütün sporcularımızla o şöleni orada yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Atletizm, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 'Yaşayan Stadyum' yeni dönemde sporcuları ağırlamak için bekliyor - Son Dakika

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