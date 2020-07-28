Sakarya'daki tarihi bina müzeye çevriliyor - Son Dakika

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, ilçedeki Türk Ticaret Bankası binasının şehir müzesine çevrilmesi için protokolün imzalandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 1913 yılında şahsi teşebbüs ve özel sermayeyle tarihi Uzun Çarşı mevkisinde kurulan Adapazarı İslam Ticaret Bankası'nın daha sonraları Türk Ticaret Bankası'na dönüştüğü anımsatıldı.

Bankanın kurulduğu tarihi binanın artık kullanılmadığı aktarılan açıklamada, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun girişimleri ve Türk Ticaret Bankası AŞ yetkilileriyle temaslar neticesinde binanın müzeye dönüştürülme kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Işıksu ve Türk Ticaret Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Seyfi, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Özden, Türk Ticaret Bankası AŞ Genel Müdürü Taner Ayhan'ın katılımıyla bankanın İstanbul'daki merkezinde protokol töreni düzenlendiği aktarıldı.

Törende konuşan Türk Ticaret Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Seyfi, Başkan Işıksu'nun yoğun gayretleriyle çok önemli bir çalışmaya start vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kendileri için heyecan verici bir gelişme yaşadıklarını anlatan Seyfi, ilk binalarının müze olarak vatandaşlara hizmet verecek olmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Seyfi ve banka yönetimine teşekkürlerini ileten Başkan Işıksu, Adapazarı'nın kimliğine, ruhuna, tarihine saygıyla çok çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Protokol kapsamında aslına uygun olarak restore edilecek binada, şehrin ticaret ve kültür tarihi tanıtılacak.