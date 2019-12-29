Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri söyleşi ve imza günüyle tamamlanacak.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri söyleşi ve imza günüyle tamamlanacak.

Etkinlikler kapsamında yazar İbrahim Öztürkçü, Vali Mustafa Cahit Kıraç Anadolu Lisesi'ne konuk olacak. "Edebiyatımızın Vicdanı: Mehmet Akif" konulu söyleşi, 30 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te başlayacak.

Organ bağışı konferansı düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca "Herkes İçin Sağlık Projesi" kapsamında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Müftülüğü iş birliğiyle Adapazarı Kültür Merkezi'nde "Organ Bağışı" konferansı düzenlendi.

Konferansta katılımcılara organ bağışının önemi ve İslam dinindeki yeri hakkında bilgi verildi.

Op. Dr. Necattin Fırat, Türkiye'de organ naklinin her geçen gün artığına dikkati çekerek, "Maalesef bu artış organ bağışı için yeterli değildir. Organ bağışının artmasıyla organ yetersizliği yüzünden yaşanan ölümleri en aza indirebiliriz. Vatandaşlarımız yeterince bilinçlenmediği için bazı sebeplerden dolayı organ bağışına çekimser yaklaşıyor. Bu konudaki prosedürlerin ne kadar güvenli olduğu anlatılınca herkesin içi rahatlıyor ve organ bağışına bakış açıları değişiyor. Bağışlanan organlar bir inisiyatif gözetmeksizin bekleme sırasında tıbbi önceliği olan ve bağışçıyla en uyumlu kişiye naklediliyor. Türkiye'de yaklaşık 500 bin bağışçı bulunuyor, bu rakamın her zaman artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İslam'ın insana ve insan sağlığına önem veren bir din olduğunu vurgulayan İl Müftü Vekili Paşa Bektaş da organ bağışı konusuna İslamiyet'in bakış açısını aktardı.

Organ naklinin insanın hayatını ve sağlığını kurtarmanın başka yolu kalmadığında caiz olduğunu anlatan Bektaş, "Organ bağışının caiz olması için bazı şartlar vardır. Bunlar, zaruret halinin bulunması, tedavi ve nakil için doktorların kanaati, bağışçının rızası, bağış konusuyla ilgili herhangi bir ücret olmaması, devlet kontrolü altında olması." şeklinde konuştu.

SAÜAH Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Altıntoprak ise organ bağışı konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin önemine değinerek, "Bunun en büyük nedeni bağışçının yaşarken imzaladığı organ bağışı onayını vefatından sonra ailesinin kabul etmemesidir. Genellikle kişi yaşarken ailesinin haberi olmadan organ bağışından bulunuyor ve vefat ettikten sonra ailesi bu bağışı istemediğini dile getirerek organ bağışını iptal ediyor. Organ bağışının dini veya tıbbi olarak bir zararı yok. Önemli olan bu durumu vatandaşlarımıza en iyi şekilde anlatmak. Organ bağışının insan hayatındaki yerini fark ederek kararlarımızı bu yönde vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Aydın Sarı ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Zeynep Beşel tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.

SGM öğrencilerinden YADEM'e ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi Davranış Eğitimleri ve Nezaket Atölyesi öğrencileri, Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi'ni (YADEM) ziyaret etti.

Farklı kuşakları bir araya getiren etkinlikte, öğrenciler büyükleri ile vakit geçirdi. Büyüklerinden tavsiyeler alan öğrenciler, yaşlılarla resim yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:48 Kaynak: AA
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