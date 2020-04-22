Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 81 il valisiyle düzenlediği videokonferans toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili ülke genelindeki genel durum, alınan tedbirler ve illerde gerçekleştirilen uygulamalar ile Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı çerçevesinde ailelere ve kişilere yapılan sosyal yardımlar konusunda değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Bakan Selçuk, 81 ilin valisine seslendi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde bulunan Faz 1 ve Faz 2 ödemelerine ait illerin durumunun görüşüldüğü toplantıda son açıklanan Faz 3 ile ilgili yapılacak çalışmalar konusunda da bilgi paylaşımında bulunan Bakan Selçuk, il bazında yapılan çalışmalar ile sosyal yardım ve ekonomik yardım tedbirleri hakkında valilerden bilgiler aldı.

- Vali Nayir ilçe kaymakamlarıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirdi

Vali Ahmet Hamdi Nayir, salgın konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar, sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan ayı tedbirlerinin ele alındığı toplantıda, kaymakamlara videokonferans yöntemiyle seslendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcıları Erdoğan Ülker, Abdul Rauf Ulusoy, Mehmet Fatih Çiçekli'nin de hazır bulunduğu toplantıda İlçe Kaymakamları aracılığıyla halkın ramazan ayı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik eden Vali Nayir, ilçelerdeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Bulaşın önlenmesi açısından ülke genelinde ve il özelinde alınan tedbir kararlarının ilçelerde harfiyen uygulanmasını istediklerini belirten Vali Nayir, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarına desteklerin sürdürülmesi ve sokağa çıkma yasağına muhalefet edenler hakkında da işlemlerin kararlılıkla uygulanması konularına da değindi.



Başkan Yüce, SASKİ depolama alanını inceledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hanlı Mahallesi'nde bulunan SASKİ depolama alanında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depolama alanında görevlilerden bilgiler alan Yüce, SASKİ personeli için hazırlanan erzakların da ramazan öncesinde evlere ulaşmasının önemli olduğunu ifade ederek, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Şehrin altyapısını inşa ederken kullanılan malzemelerin depolama sahasında muhafaza edildiğini anlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Tek merkezin malzemelerin hızlı tedariki, eksiklerin kısa sürede giderilmesinde her zaman önemli bir avantajı vardır. Yaklaşık 163 bin metrekareye sahip olan, açık ve kapalı alanı bulunan depolama sahamız ile iş güvenliğini de üst düzeyde tutuyoruz. Yaklaşık 15 milyon liralık içme suyu ve kanalizasyon malzemelerimizi bu depolama alanında muhafaza ediyoruz. Sevk ve tedarik noktasında yürütülen organizasyon ile projelerimizin hızla ilerlemesini ve hemşehrilerimizin hizmetine en kısa sürede sunulmasını sağlıyoruz."