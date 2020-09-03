Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Geyve ve Taraklı ilçelerini kapsayan 37 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilen sıkıştırılmış beton yol çalışmaları devam ediyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Geyve'nin Saraçlı, Güney ve Burhaniye mahallelerinin çalışmalarını tamamlarken, Ahibaba Mahallesi'nde çalışmalara başladı.

Toplam 3 bin 300 metreküp betonun kullanılacağı çalışmayla 3 bin 700 metrelik yol sıkıştırılmış betona kavuşacak.

Açıklamada, milli kaynaklarla üretilen, uzun ömürlü sıkıştırılmış beton yolun bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Yenikent'e kreş ve gündüz bakımevi yapılıyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde hayata geçirilen kreş ve gündüz bakımevi çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenikent bölgesine yönelik hizmetlerini sürdüren Işıksu'nun seçim vaatleri arasında yer alan Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesi, hayırsever desteğiyle hayata geçiyor.

Başkan Yardımcısı Yusuf Özden'le çalışmaları yerinde inceleyen Işıksu, "Yenikent bölgemize çok önem veriyoruz. Buradaki çalışan annelerimizin ihtiyacını giderecek, seçim vaatlerimiz arasında yer alan çalışmayı da hayırsever desteğiyle hayata geçiriyoruz. Yenikentimiz'e hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik de katkılarından ötürü Işıksu'ya teşekkür etti.

Adapazarı Belediyesince hayata geçirilecek 137 çocuk kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi, 0-24 ay ve 25-66 aylık çocuklara hizmet verecek.

Kreş içerisinde drama atölyesi, kapalı ve açık temalı oyun ve spor alanları, yemekhane, 8 derslik, 2 oyun ve 1 emekleme odası, 0-2 yaş arası uyku odası ve bez değiştirme odası ile meyve ağaçlarıyla donatılmış geniş bir oyun bahçesi bulunacak.