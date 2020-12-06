Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

06.12.2020 16:55
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SGK Köprülü Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SGK Köprülü Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı marifetiyle sürdürülen çalışmaların kısıtlama günleri dahil tüm hızıyla ilerlediğini belirtti.

Projede gelinen son noktaya ilişkin bilgiler alarak, çalışanlara kolaylıklar dileyen Yüce, kentin ulaşım geleceği için önemli bir yatırımı hayata geçirdiklerini ifade etti.

SGK Köprülü Kavşağı'nı kentin ulaşımı için çok önemli bir proje olarak tanımlayan Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak bölge ulaşımına rahatlık getireceğimizi duyurmuş, projemizi hazırlamış ve kısa süre önce temelini atmıştık. Yoğun bir şekilde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından bölgede yoğun bir çalışma söz konusu. Köprülü Kavşağı'mızın kollarını oluşturan yan yollarımızda duvarlar tamamlanmak üzere. Ayrıca yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu altyapılarının da deplasesi ve güçlendirmelerinde sona geldik. Köprü ayaklarımızın beton çalışmalarını başlatıyoruz. Hamdolsun kısa sürede iyi mesafe aldık. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Serdivan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Serdivan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelindeki cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından cadde ve sokaklar ilaçlı sularla temizlenirken, ilçedeki çöp konteynerleri de konteyner dezenfekte aracı ile dezenfekte edildi.

İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaya ve araç trafiğinin olmadığı cadde ve sokaklar, hem dezenfekte araçlarıyla hem de gezici ekipler tarafından detaylı olarak temizlendi.

Kısıtlamalara bağlı olarak alanların boş kalmasını fırsat bilen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandıkları ATM ve camilerin çevresinde de temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekrem Yüce, Köprülü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika


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