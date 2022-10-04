Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Erenler Şen Piliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine destekleri devam eden firma arasında 520 kişiyi kapsayan protokol imzalandı.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sektör arasında mesleki eğitim protokolü imzalandı - Son Dakika

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