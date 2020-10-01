Sakarya İl Müftüsü Başiş, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başiş, müftülük salonunda düzenlenen toplantıda gazetecilere, camilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle fiziki mesafe, hijyen ve temizliğe en çok riayet edilen yerlerden biri olduğunu söyledi.

İbadethanelerin çok iyi şekilde dezenfekte edildiğini vurgulayan Başiş, "Fiziki mesafeye de en iyi ve en güzel şekilde riayet ediliyor. ve bu da devam edecek. Vatandaşlarımız seccadesiyle camiye geliyor, buna da dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızı gönül rahatlığıyla camilerimize bekliyoruz." diye konuştu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'yla ilgili de bilgi veren Başiş, ülkedeki 80 bini aşkın caminin her birinin aynı zamanda bir ilim ve eğitim müessesesi, irşat ve irfan merkezi konumunda olduğunu vurguladı.

Başiş, hafta boyunca tüm ilçelerde icra edilecek çalışmalarla camilerin medeniyetteki yerini ve insan hayatındaki anlamını yeniden hatırlayacaklarını belirterek, "Ömrünü din hizmetine adayan fedakar hocalarımızı, camileri inşa ve ihya eden aziz milletimizi rahmet ve minnetle yad edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle haftanın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından gazetecilere kitap hediye edildi.