Geyve'de kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Geyve'de kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

10.08.2022 11:10
Geyve'de kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İnciksuyu Mahallesi Umurbey Caddesi'nde 14 yaşındaki M.C'nin kullandığı plakasız motosiklet, akaryakıt istasyonu önünde karşı yönden gelen Ş.Ö. idaresindeki 54 AGJ 075 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada savrularak motosikletten düşen sürücü M.C. ile arkasındaki A.B. (13) yaralandı.

Ambulansla Geyve İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hisarcık, Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geyve'de kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geyve'de kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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