Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

30.08.2022 14:12
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı yapıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı yapıldı.

Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Taraklı Kaymakamlığı ve Taraklı Belediyesinin çelenkleri bırakıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Törene, Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkan Vekili Atıf Özen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Köken, İlçe Emniyet Amiri Komiser Süleyman Yavuz Karacaoğlu, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve diğer ilgililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajının okunduğu törende, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Astsubay Çavuş Kaan Çıtlakoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören, öğrencilerin okuduğu şiirlerle sona erdi.

Otizmli çocuklar şenlikte aileleriyle doyasıya eğlendi

Çark Rotary Kulübünce, Adapazarı ilçesinde geleneksel otizm farkındalık şenliği düzenlendi.

Karaman Mahallesi'ndeki Doğa Koleji bahçesinde yapılan etkinlikte engelli bireyler, aileleriyle gün boyu mangal keyfi yaptı, ata binerek hayvanat bahçesini gezdi.

Kulüp Başkanı Anıl Taçyıldız, her yıl bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Amacımız, farkındalık yaratmaktı. Engelli bireylerin gün boyu gönüllerince eğlendiğini gördük. Geziler sayesinde sosyalleşiyor, toplum içine çıktıklarında kendilerini daha rahat hissediyorlar." ifadesini kullandı.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aslı Çam da engelliler ve aileleriyle doğal ortamda çeşitli aktiviteler yaptıklarını ve eğlendiklerini dile getirerek, onları mutlu etmelerinin görevleri olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle şehit ve gazilere mevlit okutuldu 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle şehit ve gazilere mevlit okutuldu
Kaynak: AA

Hisarcık, Taraklı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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