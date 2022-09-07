Sakarya, PSB Anatolia ile kapılarını dünyaya açtı

200'den fazla firmanın katıldığı dev fuar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

SAKARYA Uluslararası statü kazanan ve peyzaj ile süs bitkileri sektöründe faaliyet gösteren Sakarya PSB Anatolia 20222021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğine görkemli bir törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. 200'ün üzerinde firma, 20'den fazla ülkeden sektör temsilcisi ve birbirinden farklı ürünlerle ilgili vatandaşları, sektörü bir araya getiren fuarda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "5 yaşında birden büyüdük inşallah bu sene itibariyle hedefimizi uluslararasında koyar ve dünyayı buraya getiririz" dedi.

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali başarıyla geçirdiği üç yılın ardından yoluna PSB Anatolia 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı olarak devam ediyor. Bu sene beşinicisi 7-10 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar'da düzenlenecek olan fuar görkemli bir törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı. 60 bin metrekare alan üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda dev bir fuar alanı kuruldu. Hazırlanan alanlara yıl boyunca bugünü bekleyen 200'ün üzerinde firma stant açtı. 3 kez festival ve 2 kez fuar olarak gerçekleştirilen PSB Anatolia'ya 20'den fazla ülkeden firma katılım sağladı. PSB Anatolia Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nda ayrıca ilgili bölümlerin yer aldığı 19 üniversiteden öğrenciler yer aldı. 7 farklı oturum ve eğitimin yapılacağı fuarda gerçekleşecek Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması'nda başarı sağlayan öğrenciler hayallerini gerçekleştirecek. Fuarın açılış töreninde kurdeleyi Başkan Ekrem Yüce ve protokol üyeleri birlikte kesti. Programa Sakarya Valisi Vekili Muhsin Çatmadım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Süs bitkisi, peyzaj ile bahçe sanatları ürünleri, iş makineleri ile ekipmanları, sulama sistemleri, saksı üretimi, kent ve bahçe mobilyaları, çocuk oyun grupları gibi geniş bir yelpazenin sunulduğu fuarı 7-10 Eylül tarihleri arasında tüm vatandaşlar ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

"Birlik ve beraberlik içerisinde birçok kurumla büyük bir iş yapıyoruz"

Fuar koordinatörü Remzi Adıyaman Sakarya'ya değer katmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Bu yıl 200 civarında bir katılımcı ağırlıyoruz. 60 bin metrekare alana çıkardık. Bu çerçevede 38 ile 40 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde birçok kurumla büyük bir iş yapıyoruz. Başta başkanımız ve beraberindekilere teşekkür ediyorum. Yelpazemiz geniş Türkiye'nin her bir tarafından şuan tedarikçimiz var, alım heyeti orakta toplamda 16 ülkeden ziyaretçimiz var" dedi.

"5 yaşındaki bir çocuk bu süs bitkiciliği fuarımız"

Sakarya'nın jeopolitik konumu ve toprak verimi itibariyle dünyanın en kıymetli şehirlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "5 yaşındaki bir çocuk bu süs bitkiciliği fuarımız. İlk 3 sene festival olarak gerçekleştirildi. 5 yaşında birden büyüdük inşallah bu sene itibariyle hedefimizi uluslararasında koyar ve dünyayı buraya getiririz. Bu sene ikincisini gerçekleştirdiğimiz fuarın sektörel işbirliğini, veri pazar ihtiyacının karşılanmasında yardımcı olmasını temennisini ediyoruz " diye konuştu.

"En kötü fuar bile sektöre çok ciddi faydalar, katkılar sağlar"

Yurtdışı gezilerinde sürekli yeşili anlattığını ve farklı hamlelerle fuarın çok daha büyük bir ivme kazanacağını belirten Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Yeşil artık bütün dünyanın konuştuğu bir konu. Artık herkes yeşile dönme çabasında. İyi yorumlamak ve iyi adım atmak gerekiyor. Gönül gerçekten çok şeyler arzu ediyor ama bunların hem maddi hem de manevi anlamda sorumluluklarının olduğunu özellikle ifade etmem lazım. Kesinlikle mükemmel bir organizasyon en kötü fuar bile sektöre çok ciddi faydalar, katkılar sağlar. 10-15 kişi çalışırken bugün 300, 500 kişi bin kişi bünyesinde çalışan firmalara dönüşen süreçleri ben yaşamış bir insanım" şeklinde konuştu.