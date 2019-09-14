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Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar ödüllendirildi

45 dakika önce

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri ödüllendirildi.

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar ödüllendirildi, System.String[]

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü cankurtaran ekipleri, yaz sezonunda denize giren vatandaşların can güvenliği için Kocaali, Karasu ve Kaynarca'da görev yaptı.

Sezonun sona ermesiyle Karasu sahilinde 63 cankurtaran için düzenlenen törende konuşan Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, ilçenin Karadeniz'in en uzun sahiline sahip olduğunu söyledi.

Sezonda vatandaşların güvenle denize girmelerini sağlayan cankurtaran ekiplerine teşekkürlerini ileten Mercan, "Olumsuz hava şartlarına rağmen, tatilcilerimizin güvenle denize girmelerini sağlayan ekiplerimiz her daim vatandaşların yanında olmuştur. Bu zorlu görevi cankurtaran ekiplerimizin sayesinde yerine getirdik. Karasu'da 43 cankurtaranımızla yaz sezonunda ağır bir görevi başarıyla tamamlamış olduk. Sezonun sona ermesiyle birlikte sahillerimizde görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı da 2014 yılından bu yana boğulma vakalarında önemli oranda azalma görüldüğünü belirterek, "Kendimizi daha iyi geliştirerek inşallah önümüzdeki yıl daha büyük hizmet vermek için hazırlıklarımıza şimdiden başladık." diye konuştu.

Cankurtaran ekip amiri Şaban Küçükosman da yaklaşık 3,5 aylık dönemde 63 personel yoğun bir mesai yaptıklarını söyledi.

Törene, Karasu Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Karadeniz Ereğli Sahil Güvenlik Bot Komutanı Vekili Selçuk Tipi ve kurum müdürleriyle vatandaşlar katıldı.

Cankurtaran, Sakarya, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:54 Kaynak: AA
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