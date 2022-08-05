Kaza TEM otoyolu Yeşilyayla mevkiinde gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre TEM otoyolu İstanbul istikametinde karayollarının üst yapı çalışmasını bitirip yolu trafiğe açtığı sırada yavaşlayan trafikte Ankara 'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Yusuf C. idaresindeki 38 NH 748 plakalı tır önünde bulunan Beytullah S.'nin kullandığı 67 LM 188 plakalı otomobile, Yusuf Erkan 'ın kullandığı 34 EVE 655 plakalı otomobile Sedat T.'nin kullandığı 33 FF 137 plakalı tıra ve Selim S.'nin 38 GN 133 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Yusuf Erkan, İstanbul, Sakarya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düzce'de feci kazada 3 ölü 3 yaralı - Son Dakika

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