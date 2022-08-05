Düzce'de feci kazada 3 ölü 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de feci kazada 3 ölü 3 yaralı

05.08.2022 12:16

Sakarya sınırında 3 tır 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü 1 ağır 3 kişi yaralandı.

Sakarya sınırında 3 tır 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü 1 ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza TEM otoyolu Yeşilyayla mevkiinde gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre TEM otoyolu İstanbul istikametinde karayollarının üst yapı çalışmasını bitirip yolu trafiğe açtığı sırada yavaşlayan trafikte Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Yusuf C. idaresindeki 38 NH 748 plakalı tır önünde bulunan Beytullah S.'nin kullandığı 67 LM 188 plakalı otomobile, Yusuf Erkan'ın kullandığı 34 EVE 655 plakalı otomobile Sedat T.'nin kullandığı 33 FF 137 plakalı tıra ve Selim S.'nin 38 GN 133 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada Yusuf Erkan'ın kullandığı araçta bulunan Ayaz Mehmet Erkan (6), Öykü Erkan (4) ve Vahide Gözde Erkan(26) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yusuf Erkan ağır yaralanırken Sedat T. ile Faruk A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Hendek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Ankara Metrosunda 10 Ağustos'ta altyapı çalışması başlatılacak Ankara Metrosunda 10 Ağustos'ta altyapı çalışması başlatılacak TIR, 4 araca çarptı: 3 ölü, 3 yaralı TIR, 4 araca çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Yusuf Erkan, İstanbul, Sakarya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de feci kazada 3 ölü 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:00:48. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de feci kazada 3 ölü 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement