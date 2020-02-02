Sakarya tribünde tanışan fanatik çift, stadyumda evlendi - Son Dakika

Tribünde tanışan fanatik çift, stadyumda evlendi

Sakaryaspor taraftarı olan Ezgi Kumbaşı ve Sinan Ateş, tribünde başlayan aşklarını Sakarya Atatürk Stadyumu'nda kıyılan nikahlarıyla taçlandırdı.

Sakaryaspor ve Karagümrükspor arasında 2019 yılında Bursa'da oynanan TFF 2. Lig Play-Off mücadelesi için Bursa'ya giden Ezgi Kumbaşı ve Sinan Ateş, birbirlerine aşık oldu. Kısa bir süre içerisinde evlilik kararı alan çift, nikahlarını Sakarya Atatürk Stadyumu'nda kıyılmasını isteyerek hem Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç hem de Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile görüştü. İki taraftan da olumlu mesaj alan çift, bugün Sakaryaspor'Tuzlaspor arasında oynanacak maç öncesi Sakarya Atatürk Stadyumu'na geldi. Kendileri için ayrılan locada yakınlarıyla birlikte gelen çiftin mutluluğu gözlerinden okundu. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu tarafından kıyılan nikahta Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve Sakaryaspor'un taraftar grubu Tatangalar'ın liderlerinden Yılmaz Şen şahitlik yaptı. Evlilik cüzdanını genç çifte vermeden önce konuşan Yılmaz Şen, 'Bizlere bir ilk yaşattınız, tribünden yetişen çocuklara örnek olacak bir evlilik hayatınız olmasını diliyor ve tebrik ediyorum.' dedi.

Genç çift, nikahtan sonra Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç tarafından kendilerine tahsis edilen locadan yakınlarıyla birlikte maçı izledi.