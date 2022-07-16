Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamza Al göreve başladı - Son Dakika
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamza Al göreve başladı

16.07.2022 13:16
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamza Al göreve başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamza Al, görevi Prof. Dr. Fatih Savaşan'dan devraldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamza Al, görevi Prof. Dr. Fatih Savaşan'dan devraldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Al, ülkenin köklü üniversitelerinden birisine kendisini rektör olarak atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Sürece katkı sağlayan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve üyelere de teşekkürlerini ileten Al, "Sahip olduğumuz güçlü gelenek ve köklerimiz, kurumumuzu daha ileriye taşıyacaktır. Entelektüel sermayemizin kıymetini bilerek, eski rektörlerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz. Kurumumuzun her kademesinde çalışma barışını tesis ederek, uyum ve iş birliğini artırmaya özen göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin kurumsal kimliğini geliştirme ve güçlendirme önceliğiyle çalışacaklarını aktaran Al, üniversitenin akademisyenler ve öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilebilir hale getirilmesi, uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite olan program sayısının artırılması ve üniversitenin uluslararası bilinirliğinin artırılması için gayret göstereceklerini bildirdi.

"Milli hedeflere yönelik projelere katkı sunmak istiyoruz"

Akademisyenlerin nitelikli yayın kapasitesi ile proje kültürünü yaygınlaştırarak patent sayısını artırmayı hedeflediklerine işaret eden Al, şunları kaydetti:

"Ülkemizin milli hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik projelerine katkı sağlamak, tüm faaliyetlerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, yerel basın, spor kulüpleri ve sanat camiası ile ortak hareket etmek ve ilimizin marka şehir olma hedefine yönelik tüm katkıyı sunmak, öncelikli amaçlarımızdan."

Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile de iş birliklerini artıracaklarını belirterek, kurumsal kimlikleri ayrı olsa da şehre ve ülkeye tek üniversite gibi hizmet edeceklerine inandıklarını ifade etti.

Görevi Al'a devreden Prof. Dr. Savaşan da görev süresi boyunca üniversitenin kurumsallaşması için yürüttükleri projelerden bahsetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamza Al göreve başladı - Son Dakika

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