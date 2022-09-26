Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı "Sakarya Diplomasi Akademisi" başladı - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı "Sakarya Diplomasi Akademisi" başladı

26.09.2022 18:06
Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı "Sakarya Diplomasi Akademisi" başladı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü (ORMER) tarafından düzenlenen "Sakarya Diplomasi Akademisi Teoride ve Pratikte Çatışma Çözümü: Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Barışı Sağlamadaki Rolü" programı, akademisyen ve diplomatların katılımıyla başladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü (ORMER) tarafından düzenlenen "Sakarya Diplomasi Akademisi Teoride ve Pratikte Çatışma Çözümü: Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Barışı Sağlamadaki Rolü" programı, akademisyen ve diplomatların katılımıyla başladı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayan program hakkında AA muhabirine bilgi veren ORMER Müdürü Tuncay Kardaş, temel amaçlarının akademi ve diplomasi dünyasını bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyayı, Türkiye'yi etkileyen bir savaş olduğunu aktaran Kardaş, "Çatışma çözümü temasını ön plana çıkarıyoruz. Savaşın analizi ve sebepleri konusunda çok kalem oynatıldı, söyleşiler yapıldı ama çatışmanın nasıl çözüleceğine dair ilgili uzman ve diplomatların görüşlerine yeteri kadar başvurulmadı. Biz de bu iki dünyayı bir araya getirerek bunun yollarını arıyoruz." şeklinde konuştu.

Kardaş, bu savaşın ülkelerin ekonomilerini, dış politikalarını direkt etkilediğini belirterek, "Ezberleri bozan bir savaş. Dolayısıyla biz de kritik dönemeçte diplomasi ve bilim dünyasının bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çözüm odaklı tartışma ve konuşmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

"Türkiye, tüm dünyanın takdirini kazanmış arabuluculuk rolünü üstlendi"

Savaşın 7'nci ayını geride bıraktığını, daha ne kadar süreceğinin meçhul olduğunu aktaran Kardaş, şöyle konuştu:

"Dünyada birçok ülkenin zararını çektiği bir savaş. Türkiye'nin arabuluculuğu konuşmalarda ön plana çıkacak. Türkiye, tüm dünyanın takdirini kazanmış arabuluculuk rolünü üstlendi. Biz bu toplantıda Türkiye'nin problem çözücü, süreci kolaylaştırıcı rollerini tartışmaya, konuşmaya ve tanıtmaya gayret ediyoruz. Diplomat ve akademisyenler, bunu da ön plana çıkaran konuşmalar yapacaklar. Temel gayemiz, bilimsel bilgiyle kamusal faydayı bir araya getirerek böylesi önemli konularda bugün ilkini yaptığımız diplomasi akademi faaliyetini ilerleyen yıllarda devam ettirmek."

Programa konuşmacı olarak katılan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, daha sonra soruları yanıtladı.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı program, çeşitli panellerle 30 Eylül'e kadar sürecek.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Sakarya, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı 'Sakarya Diplomasi Akademisi' başladı - Son Dakika

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