Sakarya Valisi Nayir'den Ziyaretler

Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, siyasi parti temsilcilerini ziyaret etti.
Nayir, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'i, Cumhuriyet Halk Partisi
İl Başkanı Erdoğan Isır
'ı, İYİ Parti
İl Başkanı Selçuk
Kılıçaslan'ı, Saadet Partisi
İl Başkanı Fahrettin Bay'ı ve Demokrat Parti
İl Başkanı İsmail Ergül'ü partilerinde ziyaret etti.
Ziyaretlerde parti yönetimleriyle bir süre sohbet eden Vali Nayir, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından siyasi partilerin birer sivil toplum kuruluşu görevini icra ettiklerini ifade etti.
Nayir, kentin gelişmesi ve sorunların çözümü adına siyasi partilerin, derneklerin, meslek odalarının ve topluma yön veren kesim ile karşılıklı görüş alışverişinin faydalı olacağına inandığını kaydetti.
Parti temsilcileri de ziyaretlerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkürlerini iletti.