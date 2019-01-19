Son Dakika Haberleri: Sakarya Valisi Nayir'den Ziyaretler

Sakarya Valisi Nayir'den Ziyaretler

1 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, siyasi parti temsilcilerini ziyaret etti.

Sakarya Valisi Nayir'den Ziyaretler, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, siyasi parti temsilcilerini ziyaret etti.

Nayir, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'i, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Erdoğan Isır'ı, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan'ı, Saadet Partisi İl Başkanı Fahrettin Bay'ı ve Demokrat Parti İl Başkanı İsmail Ergül'ü partilerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde parti yönetimleriyle bir süre sohbet eden Vali Nayir, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından siyasi partilerin birer sivil toplum kuruluşu görevini icra ettiklerini ifade etti.

Nayir, kentin gelişmesi ve sorunların çözümü adına siyasi partilerin, derneklerin, meslek odalarının ve topluma yön veren kesim ile karşılıklı görüş alışverişinin faydalı olacağına inandığını kaydetti.

Parti temsilcileri de ziyaretlerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkürlerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
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