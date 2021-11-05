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Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi - Son Dakika

Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi

05.11.2021 21:30

Ordu'da hakkında yakalama kararı olan bir kişi, saklandığı evde jandarma tarafından yakalanınca elektirik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı. Diğer taraftan şüpheli şahsın "Ben kuşum" dediği de iddia edildi.

Ordu'da hakkında yakalama kararı olduğu ileri sürülen şahıs, jandarma tarafından saklandığı evde bulundu. Kapısına dayanan ekiplerden kaçabilmek için sıra dışı bir yöntem deneyen şüpheli, elektrik tellerine tutunarak evden uzaklaşmaya çalıştı.

Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Şüphelinin elektrik tellerine asıldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada gündem olan o görüntülerde, şüpheli şahsın kabloya tutunmaya çalıştığı sırada yakınlarının kendisini vazgeçirmeye çalıştığı görülüyor.

Öte yandan sosyal medyada, tellere tutunan kişinin "Ben kuşum" dediği de iddia edildi.

Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı
Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi

Jandarma, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi - Son Dakika
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