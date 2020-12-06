'Saklı Cennet' Karadeniz'in kanyonları dünyaya açılıyor - Son Dakika

'Saklı Cennet' Karadeniz'in kanyonları dünyaya açılıyor

06.12.2020 17:33

'Saklı Cennet' Karadeniz'in kanyonları dünyaya açılıyor -Pandemide ilgi odağı olan Kastamonu ve Sinop'un kanyonları tüm Dünyaya tanıtılacak Karadeniz'in parlayan yıldızı Kastamonu ve Sinop'un kanyonları yapılan çalışma ile Dünyaya tanıtılacak.

'Saklı Cennet' Karadeniz'in kanyonları dünyaya açılıyor

-Pandemide ilgi odağı olan Kastamonu ve Sinop'un kanyonları tüm Dünyaya tanıtılacak

KASTAMONU - Karadeniz'in parlayan yıldızı Kastamonu ve Sinop'un kanyonları yapılan çalışma ile Dünyaya tanıtılacak. Doğa tutkunlarına ev sahipliği yapan saklı Cennetler, artık dünyanın dört tarafından turist ağırlayacak.

Deniz, doğa ve tabiat turizmi açısından zengin alanları ile alternatif turizm arayanların yeni gözdesi haline gelen Karadeniz'in saklı cennetleri Kastamonu ile Sinop illeri artık kanyon turizmi ile Dünyaya açılıyor. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının içinde olduğu iş birliği ile kanyonlar bölgesinde çalışmalar hızlandırıldı.

Daha önceden Karadeniz'in parlayan yıldızı TR82 bölgesinde bulunan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeriyle ilgili Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle alternatif turizme yönelen vatandaşlar için yeni kamp alanları belirlenerek, trekking rotaları oluşturulmuştu. Bu çalışmaların ardından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), alternatif turizme yönelik çalışmalarını hızlandırarak bu sefer kanyonlarla ilgili çalışma başlattı. Kastamonu ve Sinop illerinde bulunan kanyonların Dünyaya tanıtılması için harekete geçen KUZKA, Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği ile işbirliğine giderek tanıtıma yönelik durum tespit raporu hazırlanıyor. Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneğine bağlı sporcular, Küre'de bulunan Ersizlerdere Kanyonuna gelerek incelemelerde bulundu. Küre'de Karadonu köyünden ulaşılan Ersizlerdere Kanyonuna geçen sporcular, ayrıca Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu ile Azdavay ilçesinde bulunan Çatak-1 Kanyonu ve Çatak-2 Kanyonunu da geçerek durum tespit raporu hazırlayacak. Bu çalışmaların akabinde derneğe bağlı sporcular, önümüzdeki yılda Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu ile Çatak Kanyonu ve Sinop'un Türkeli Kanyonu, Aydos Kanyonu ve Şehriban Kanyonunda da incelemelerde bulunacak. Hazırlanan kapsamlı rapor, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına sunularak Kastamonu ve Sinop illerinde bulunan kanyonların daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

"Hazırlayacağımız veriler, kanyonlarımızın Dünyaca tanınmasına yardımcı olacak"

Hazırladıkları verilerin kanyonların Dünyaca tanınmasına yardımcı olacağını inandığını söyleyen Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Meral Kuvan, "Ersizlerdere Kanyonu, Çatak Kanyonları ve Horma Kanyonları üzerinde bir teknik çalışma yapıyoruz. Bu bölgelerin korunması, kalkınması, spor turizminde kullanılması ve kanyonlar bizlerin işi olduğu için kanyon sporunun tanınması, kanyonlarımızın Dünyaca tanınmasına yardımcı olacak verileri elde edip değerlendirmek üzere ajansa teslim etmek için burada bulunuyoruz. Umarım yararlı ve faydalı bir çalışma olur. Elimizden geldiğince objektif bakarak bir çalışma gerçekleştireceğiz" dedi.

"Kanyonların hem içerisi hem de çevresindeki özelliklerle ilgili çalışma yapacağız"

Kanyonların hem içerisinde hem de çevresindeki özelliklerle ilgili çalışma yapacaklarına dikkati çeken Kuvan, "Bizler, öncelikle bu kanyonların teknik olarak bir raporunu çıkartacağız. Bu kanyon ne tür bir kanyon sporuna uygun ya da ne tür bir spor yapılabilir, her kanyon, kanyon sporu olarak geçilmeye uygun olmayabilir. Başka farklı şekilde kanyonları değerlendirip, farklı sporla uygun kanyonlarda olabilir. Bu kanyonların geçiş mevsimleri, teknik raporları, içerideki botlaması, iniş sayıları, buralara ulaşım nasıl oluyor. İnsanlar daha kolay buralara nasıl gelebilirler. Ne gibi eksikliklerden dolayı gelemiyorlar gibi çalışmalar burada yapıyoruz. Birde burada kanyonların çevresinde farklı sporlara uygun yürüyüş, doğa yürüyüşü, kamp alanları, bisiklet yolları gibi çok güzel alanlar bulunuyor. Bu alanlarında ortaya çıkması için kanyon çevrelerinde de bir çalışma yapıyoruz. Bunun yanı sıra etrafında kültürel güzellikler, bu bölgenin tanıtımında kullanılacak mutfağından tutun bölge insanının yöresel alışkanlıklarına, giyimlerine kadar tanıtımında destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kuvan, şöyle konuştu: "Amacımız, bu doğal güzelliklerin kendi tabiatı içerisinde korunarak bu bölgenin kalkınmasına nasıl yararlı ya da faydalı olur bunu ortaya çıkartacağız"

"Kanyonlarımızı, hem halkımıza hem de tüm Dünya'daki kanyon sporcularına tanıtımı sağlanacak"

Kanyonlarda yaptıkları çalışmalarla kanyonların hem ülke vatandaşına hem de Dünya'daki kanyon sporuyla ilgilenen sporculara tanıtımını amaçladıklarını belirten Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Arslan ise, "Hem Ersizlerdere Kanyonu, hem Horma Kanyonu, hem Çatak-1 ve Çatak-2 kanyonlarının tam bir raporlamasını yapacağız. Bu güzel kanyonları hem halkımıza hem de tüm Dünya'daki kanyon sporlarıyla ilgilenenlere bir giriş noktalarını, çıkış noktalarının kaydı, içerideki riskli alanlar, tehlikeli noktalar veyahut güzel yanlarının fotoğraflarını paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Küre'de bulunan Ersizlerdere Kanyonunda yaklaşık 10'un üzerinde bir ip inişinin bulunduğunu söyleyen Arslan, şunları kaydetti: "Kısa ama keyifli bir kanyon. Bir tam günde rahatlıkla geçilebiliniyor. Çatak Kanyonunun 1. ve 2. etabında ip inişi olmayacak ama çok uzun yüksek kayalıklardan eforlu geçişlere sahip, bolca yüzme havuzlarından yüzülerek geçilebilecek kanyon"

"Karadeniz'in kanyonlarında teknik bilgi ve beceri şart ama alınacak keyif bambaşka"

Karadeniz'de bulunan kanyonların geçilebilmesi için teknik bilgi ve becerinin olmasının gerektiğini vurgulayan Arslan, buna rağmen alınacak keyfin ise bambaşka olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kanyonların duvak yükseklikleri çok şahane. Horma Kanyonu da buna benzer, birçok ip inişi bulunuyor. Horma Kanyonunun üzerinde yürüyüş yolu mevcut, acil çıkış noktaları bir hayli fazla ve kanyon sporu yapmak için buralar çok değerli kanyonlar. Kanyon sporu aynı zamanda tüm diğer spor dalları gibi normal iş temposundan sıyrılıp kendimize biraz daha doğanın içerisine atabileceğimiz, biraz daha relaks olabileceğimiz hobiler. Bu yüzden bu bölgenin kanyonları biraz daha sulu, duvarları daha dik ve geçişleri daha eğlenceli. Ihlara Vadisi de bir kanyondur. Ama içerisinde trekking yaparsınız. Fakat Karadeniz'in kanyonlarında teknik bilgi ve beceri şart ve alacağınız keyifte bunun üzerine muhakkak oluyor"

"Alternatif turizm arayanlara kanyonlarımızı daha iyi tanıtabilmek için böyle bir çalışma başlattık"

Alternatif turizm arayanlar için Kastamonu ve Sinop'un kanyonlarının daha iyi tanıtılabilmesine yönelik böyle bir çalışma başlattıklarına işaret eden KUZKA uzmanlarından Mehmet Uğur Serin de, "Kastamonu ve Sinop illerindeki kanyonlarımız, bölgemizin öne çıkan en değerli unsurlarından birisidir. Her kanyonun kendisine has bir güzelliği, geçiş zorluğu bulunmakta. Biz, bu kanyonları tanıtabilmek için hem de kanyonları giriş yapmak isteyen sporcuların ve bu spora ilgi duyan insanların giriş yapacağı kanyon bölgesini daha iyi tanıyabilmesi için Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği ile birlikte bir işbirliği yürütüyoruz kanyonlarımızı daha iyi tanıtabilmek için"

Serin, sözlerini şöyle sürdürdü. "Bölgemizde biz, kanyon tespit raporu çalışması yapıyoruz dernek ile birlikte. Bu kanyonların ulusal, uluslararası ölçekte zorluk derecelerini belirleyecek, belirtecek, mevsimlerdeki su seviyeleri gibi geçiş zorluklarını belirleyecek. Bu çalışmaların ve kanyonlarımızın tanıtımının bölgemizdeki turizmin gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

Serin, ayrıca önümüzdeki yılda Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu ile Çatak Kanyonu, Sinop'un Türkeli Kanyonu, Aydos Kanyonu ve Şehriban Kanyonunda da benzer çalışmaların yürütüleceğini kaydetti.

'Saklı Cennet' Karadeniz'in kanyonları dünyaya açılıyor
'Saklı Cennet' Karadeniz'in kanyonları dünyaya açılıyor
'Saklı Cennet' Karadeniz'in kanyonları dünyaya açılıyor
'Saklı Cennet' Karadeniz'in kanyonları dünyaya açılıyor

Kastamonu, Karadeniz, Kanyon, Sinop, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Saklı Cennet' Karadeniz'in kanyonları dünyaya açılıyor - Son Dakika


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