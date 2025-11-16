Sakurajima Yanardağı'ndan Patlama - Son Dakika
Sakurajima Yanardağı'ndan Patlama

Sakurajima Yanardağı\'ndan Patlama
16.11.2025 10:19
Kagoşima'da Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi, can kaybı yok, uyarılar yapıldı.

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımadada bulunan Sakurajima Yanardağı'nda patlama olduğu bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyinde yer alan Sakurajima Yanardağı'nda yerel saatle 00.57'de meydana gelen patlama sonrası küllerin 4 bin 400 metreye kadar yükseldiğini açıkladı.

Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadığı, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtildi.

ÇEVRE EYALETLERE UYARI

Patlama sonrası yanardağdaki faaliyetlerin sürdüğü aktarılarak, yayılabilecek duman ve kül için çevre eyaletlere uyarıda bulunuldu.

Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor.

ÜLKE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK PATLAMA

Yanardağın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

