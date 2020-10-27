Salgın tedbirlerinin protesto edildiği gösteride olaylar çıktı - Son Dakika

İtalya'nın başkenti Roma'da aşırı sağcılar, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri protesto etmek için geçen cumartesinin ardından bugün bir kez daha meydana indi. Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da toplanan gruba, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericilerin de güvenlik güçlerine çok sayıda patlayıcı madde, taş, şişe ve fişek attığı görüldü. Güvenlik güçleriyle aşırı sağcı grup arasındaki kovalamaca bir süre daha devam etti.