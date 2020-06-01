Salgında ev kazalarına dikkat - Son Dakika

Korona virüsün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle evde geçirilen zamanın arttığına dikkat çeken Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner, bu dönemde yaşanan ev kazalarına karşı uyardı.

Covid-19 salgını nedeniyle her zamankinden çok daha fazla evde vakit geçirmek zorunda olduğumuzu belirten Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner, ev kazalarına bu anlamda daha çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ev kazaları pandemi sürecinde arttı

Op. Dr. Uzuner, "Hepimizin bildiği gibi salgında en önemli önlemlerden biri gerekmedikçe evden dışarı çıkmamamız. Ancak evde geçirdiğimiz süre arttıkça dikkatsizlikler ve ev kazaları da artma eğiliminde oluyor. En sık karşılaşılan kazalardan biri de yanıklar. Evde oluşan yanıklar daha çok sıcak sıvılarla olan yanıklar şeklinde karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte sıcak metale temas da bir diğer yanık sebebi olabiliyor. Yanık, cildin tolere edebileceğinden daha fazla enerjiye maruz kalması sonrası ciltte oluşan yaralanma ve hasar olarak tanımlanabilir. Yanıklar değişik derecelerde karşımıza çıkabiliyor. Yanığı cildin hangi derinlikte etkilendiğine bağlı olarak derecelendiriyoruz. Cildin üst tabakasını etkileyen yanıklar 1. derece yanıklar olurken, üst ve orta tabakalarını etkileyen yanıklar 2. derece olarak sınıflandırılabilir. Cildin tamamı yandığında 3. derece yanıklar olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"Yanık alanına salça ve diş macunu asla sürülmemeli"

Evde daha çok sıcak su dökülmesi ile oluşan yanıkların genellikle 1. ve 2. Derece yanıklar olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Uzuner, "Yanık gerçekleştikten sonra ilk yapılması gereken şey yanığa yol açan etkenin hızlıca vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Örneğin üzerimize sıcak su döküldüğünde sıcak suyu emen kıyafetleri hızlıca üzerimizden çıkarmak ya da sıcak metale temasta sıcak metal ile vücudun temasını kesmek yapılacak ilk iştir. Bu, cilde aktarılan ısı miktarının azalmasını sağlayacaktır. Cilde aktarılan ısı ne kadar fazla ise cildin daha fazla tabakası etkilenecektir. Cilde mevcut aktarılmış olan ısının azaltılması için ise yanık alanın çeşme suyu sıcaklığı altında en az 20-30 dakika yıkanması uygun olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yanık alana aşırı soğuk uygulamadan kaçınılması gerektiğidir. Aşırı soğuk-buz- uygulamanın yanık derinliğini artırabileceği bilinmelidir. Ayrıca salça, diş macunu gibi maddeler yanık alanına kesinlikle sürülmemelidir" şeklinde konuştu.

"3 hafta içinde iyileşmeyen yanıklara dikkat"

Yanıkların uygun şekilde tedavi edilmezse sıkıntı olabileceğini söyleyen Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner, "Cilde aktarılan ısı olabildiğince azaltıldıktan sonra tedavi yanığın derecesine göre şekillenir. 1.derece yanıklar genellikle kapalı pansumana gerek olmadan epitelizan kremler ve nemlendiriciler ile 1 hafta içinde sorunsuz iyileşir. 2. ve 3. derece yanılar yanığın derinliği, genişliği ve yerine göre tedavi edilir. Çoğu zaman 2. derece yanıklarda su toplanması (bül) görülebilir. Bu durumda sıvıyı boşaltıp deriyi soymadan kapalı pansuman yapmaktayız. 1. ve 2. derece yanıklarda ağrı sık görülmektedir. Bu durumda ağızdan ağrı kesici kullanmak uygun olacaktır. Bazı durumlarda hastaneye yatış gerekebilmektedir. 3 hafta içinde iyileşmeyen yanık alanları için cerrahi müdahale gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

"Yanık izi vücutta kalır mı"

Yanık izinin vücutta kalıp kalmayacağının birçok faktöre bağlı olarak değişebileceğini ifade eden Dr. Uzuner, "Bu faktörlerin başında yanığın derinliği gelmektedir. Yanık derinliği artıkça iz kalma ihtimali artacaktır. Yüzeyel 1. derece yanıklar çoğunlukla izsiz iyileşirken daha derin yanıklarda iz kalabilmektedir. Diğer faktörler arasında yanığın yeri, genişiliği, cilt özellikleri, vücudun yanığa verdiği tepki ve genetik özellikler gibi faktörler sayılabilir. İyileşme süreci ve sonrasında mutlak güneşten kaçınmak 50+spf güneşten koruyucu kremler kullanmak, yanık alanın koyulaşmaması ve hiperpigmente alan kalmaması için önemlidir. Unutmamalıyız ki evde alacağımız basit önlemlerle kazaları en aza indirmemiz mümkün olabilmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP