Salihli Belediyespor'da Bolvadin mesaisi başladı - Son Dakika
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Salihli Belediyespor'da Bolvadin mesaisi başladı

6 saat önce

İkinci devreye deplasmanda 3-1'lik Sandıklıspor galibiyeti ile başlayan Salihli Belediyespor, Bolvadin Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Salihli Belediyespor'da Bolvadin mesaisi başladı, System.String[]

İkinci devreye deplasmanda 3-1'lik Sandıklıspor galibiyeti ile başlayan Salihli Belediyespor, Bolvadin Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta Manisa'yı Sanayispor ve Yunusemre Belediyespor ile birlikte temsil eden Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, Pazar günü sahasında konuk edeceği Afyon temsilcisi Bolvadin Belediyespor maçı hazırlıklarına Razlı Tesisleri'nde başladı.


Yeşil-beyazlı ekip, sahasında oynayacağı Bolvadin Belediyespor maçını ise Aliağa Spor Kulübü maçında çıkan saha olayları nedeniyle seyircisiz oynayacak.


Tüm hazırlıkları galibiyet üzerine yaptıklarını belirten Teknik Direktör Yarkın, "İkinci devrenin ilk haftasında deplasmanda konuk olduğumuz Afyon temsilcisi Sandıklıspor'u yenerek iyi bir başlangıç yaptık. Şimdi Pazar günü yine konuk edeceğimiz diğer Afyon temsilcisi Bolvadin Belediyespor'u yenerek, bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
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