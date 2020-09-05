Salihli'de kurtuluş coşkusu 98'inci kez yaşandı - Son Dakika

Salihli'de kurtuluş coşkusu 98'inci kez yaşandı

Manisa'nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli şekilde düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Salihli'de kurtuluş coşkusu 98'inci kez yaşandı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli şekilde düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Şehitlik Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunum töreninde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda yaptı. "Bu gün bizim gurur günümüzdür" diyen Başkan Kayda, "Tarihi eşsiz kahramanlıklarla dolu olan yüce Türk milleti son yüzyılda büyük acılar çekmiş, kanıyla canıyla bu toprakların vatan olmasının bedelini ödemiştir. 19 Mayıs 1919 da Samsun'a düşen kıvılcım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm yurtta Özgürlük ateşine dönüşmüş ve yaşlısı, genci kadını, kızı bütün Anadolu halkı bağımsızlık uğruna cepheden cepheye koşmuştur. 5 Eylül 1922 tarihine gelindiğinde Salihli'mizden düşman çizmeleri kovulmuş, bu toprakların gerçek sahibi kahraman atalarımız bayrağımızı göndere dikmiştir. Bu gün bizim gurur günümüzdür. Bugün bizim düğün günümüzdür. Bugün bizim bayram günümüzdür. 5 Eylül Kurtuluş Günü'müz hepimize kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Yarınlarımız daha aydınlık, geleceğimiz daha bereketli, ufkumuz daha açık"

Başkan Kayda, konuşmasına şöyle devam etti: "Salihli şehitler yadigarı göz bebeğimizdir. Salihli bizim ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını soluduğumuz, doğup büyüdüğümüz ata toprağımızdır. 5 Eylül 1922'den bugüne aradan geçen 98 yılda Salihli'miz Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için büyük adımlar atmıştır. Hayalini kurduğumuz 5 Eylül Üniversite Yerleşkesiyle, Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarıyla, doğalgazıyla, tarımsal üretimiyle, sosyal ve sportif tesisleriyle vizyonunu ortaya koymuştur. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına giderken atalarımızın canlarıyla, kanlarıyla bizlere bıraktığı cennet Salihli'mizi daha da geliştirmeye, daha da büyütmeye kararlıyız. Salihli'nin yarınları daha aydınlık, Salihli'nin geleceği daha bereketli, Salihli'nin ufku daha da açık"

Çelenk sunma törenine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, belediye başkan yardımcıları, oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Salihli, Manisa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Salihli'de kurtuluş coşkusu 98'inci kez yaşandı - Son Dakika

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