Salihli'de traktör çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Salihli'de traktör çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Durasallı Mahallesi'nde yaşayan Yıldıray Filik ile Eldelek Mahallesi'nde oturan Ahmet Öztürk'e ait traktörlerin çalındığı ihbarını alan jandarma çalışma başlattı. Bölgede A.G. ve F.A'nın traktör satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan jandarma, 2 şüpheliyi teknik takibe aldı. Şüphelilerinin, traktör tamircisi A.G ile görüştükleri tespit edilirken traktörlerin Çapaklı Mahallesi'ndeki Y.D.'ye ait tavuk çiftliğinde olduğu belirlendi. Tavuk çiftliğine yapılan operasyonda çalınan 2 traktör ile bir tarım aleti, branda altına gizlenmiş halde bulundu. Traktör tamircisi A.G. ile şüpheli A.G. ve F.A. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. ile F.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Traktör tamircisi A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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