Şam'da Suikast İddialarına Yanıt: Şara Alışverişte

05.01.2026 23:20
05.01.2026 23:20
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, suikast iddiaları sonrası markette görüldü; sağlığı iyi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, suikast iddialarının ardından başkent Şam'da alışveriş yaptığı marketin çalışanı Heysem Hayek, Şara'yı sağlıklı gördükleri için mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bazı sosyal medya hesaplarındaki suikast iddialarının ardından başkent Şam'daki Mezze Mahallesinde market alışverişi yaptı.

Şara'nın alışveriş yaptığı market çalışanı Heysem Hayek, Cumhurbaşkanı Şara'nın dükkanına gelerek bisküvi aldığını söyledi.

Hayek, "(Şara'nın) Sağlık durumu iyidir. Mutlu olduk." dedi.

Bir diğer market çalışanı Razan Halebi de, "Cumhurbaşkanı markete geldi. Buradan bir şeyler aldı. Yeni banknotların tedavüldeki yaşanan sıkıntıları dinledi." diye konuştu.

Halebi, "Ödediği paraları ben aldım. Hatıra olarak elimde tutacam." ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın suikast sonucu yaralandığı iddiaları yer almıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, iddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" açıklamıştı.

Kaynak: AA

