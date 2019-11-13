Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediyesinden öğrencilere tatil hediyesi
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Samandağ Belediyesinden öğrencilere tatil hediyesi

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediyenin ara tatil için düzenlediği etkinlikte, Hatay Yenigün Tiyatro Topluluğu, "Yağmurun Tanıklığı" adlı çocuk oyununu sahneleyecek.

Samandağ Belediyesinden öğrencilere tatil hediyesi, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediyenin ara tatil için düzenlediği etkinlikte, Hatay Yenigün Tiyatro Topluluğu, "Yağmurun Tanıklığı" adlı çocuk oyununu sahneleyecek.


17 Kasım 2019 Pazar günü saat: 14.00 de Yeni Çarşı Konferans Salonu'ndaki etkinlikte tiyatronun yanı sıra palyaço gösterisi, müzik ve şiir dinletisi sunulacak.


Hatay Yenigün Tiyatro Topluluğu Yönetmeni Yusuf Recepoğlu yaptığı açıklamada, "Çocukların her şeyi oyunla ve eğlence ile öğrenmelerini istiyoruz. Bu çocukların algısı için önemli, bu nedenle gösterimizde Hatay'ın tanınan deneyimli palyaçosu İpek Başçeken Sarı gösterimizde çocukları eğlendirip türlü hediyeler sunacak. Aynı zamanda 'Antakya Anatolia Müzik evi eşsiz ekibi ile gösterimize renk katıp, unutulmaz bir müzik dinletisi sunacak" dedi.


Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Tiyatronun çocuklara sunduğu hayatı keşfetme ve öğrenme olanağının yanı sıra sorumluluk ruhunu ve ekip çalışmasını pekiştirmek amacıyla çocukların ara tatillerinde 'ilk tatil hediyesi bizden olsun' diyerek bu etkinliğin düzenledik. Tiyatro gösterimine çocukların aileleri ile birlikte katılmaları önemle rica olunur. Tiyatro gösterimiz ücretsiz olup bütün halkımız davetlidir" denildi. - HATAY

Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:26 Kaynak: İHA
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