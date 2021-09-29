Samandağ sahilinde petrol temizliği 26 gündür sürüyor - Son Dakika

Ankara'da farkındalık için yapılan çekimin sonu hüsranla sonuçlandı

Skandal görüşme ABD Büyükelçiliğinin paylaşımıyla ortaya çıktı! Fotoğraf bile çektirmişler

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'ın S-400 mesajı ABD ile yaşanan gerilimi tırmandıracak

Samandağ sahilinde petrol temizliği 26 gündür sürüyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları 26 gündür sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarına devam ediyor. 12 km temizleyen ekipler başladıkları yere dönüp genel temizlik çalışması başlattı.

Temizlik yapılan yerlerin deniz dalgalarıyla tekrardan petrol atığı kapladığı görüldü.