Samandağ sahilinde petrol temizliği 26 gündür sürüyor - Son Dakika

Samandağ sahilinde petrol temizliği 26 gündür sürüyor
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları 26 gündür sürüyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarına devam ediyor. 12 km temizleyen ekipler başladıkları yere dönüp genel temizlik çalışması başlattı.
Temizlik yapılan yerlerin deniz dalgalarıyla tekrardan petrol atığı kapladığı görüldü.
Kaynak: İHA
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