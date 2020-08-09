Samandıra'da Bulut havayı değiştirdi

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut ve yeni transferlerin de takıma katılması ile birlikte Samandıra'nın havası değişti. Bulut'un oyuncuları ile kurduğu yakın diyalog ve ilk etapta oluşturmak istediği takım olgusu sarı lacivertli futbolculardan da karşılık buldu.

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz yıllarda son maçlarda yenilen şanssız goller ve yaşanan birtakım olumsuzluklar sonrası özgüven kaybı yaşayan oyuncular, Erol Bulut ile birlikte üzerlerindeki mental yorgunluğu atmaya başladı. Futbolcular yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.