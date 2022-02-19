SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI - Son Dakika
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SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

19.02.2022 14:17

FATİH Samatya Sahili'nde kayalıklar arasına düşerek mahsur kalan köpek, Fatih Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

FATİH Samatya Sahili'nde kayalıklar arasına düşerek mahsur kalan köpek, Fatih Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Fatih Samatya Sahili'nde 4 aylık olduğu belirtilen Haskey melezi köpek kayalıklar arasına düştü.

Mahsur kalan köpeği çevredekiler kurtaramayınca belediyeye haber verildi. Fatih Belediyesi Veteriner Hizmetleri Acil Müdahale ekibi olay yerine gelerek köpeği kurtarıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarılan köpek, Yedikule Hayvan Barınağı ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü. "Lost" adlı verilen köpeğin sahibinin bulunamadığı öğrenildi.

SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SAMATYA'DA KAYALIKLAR ARASINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI - Son Dakika
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