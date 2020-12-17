Samet Aybaba: "Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz" - Son Dakika

Samet Aybaba: "Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz"

17.12.2020 14:34

- Samet Aybaba: "Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz" Kayserispor, ligin 13. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Samet Aybaba, "Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

- Samet Aybaba: "Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz"

KAYSERİ - Kayserispor, ligin 13. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Samet Aybaba, "Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

Kayserispor, ligin 13. haftasında Antalyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Pedro Henrique: "iyi oynayıp 3 puanı alacağımıza inanıyorum"

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor'lu Pedro Henrique, "Antalyaspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Bunun çok zor bir maç olacağının bilincindeyiz. Kolay olmayacak. Son haftalarda çok iyi maçlar oynuyoruz, çok iyi şeyler yapıyoruz ama bildiğiniz gibi tek eksik olan 3 puan. Bu maçta da aynı şekilde iyi oynayıp 3 puanı alacağımıza inanıyorum. Bu sezonun başlangıcı için kariyerimin en zor zamanları diyebilirim. Çünkü 3 kez sakatlandım. Hatay maçındaki talihsiz kırmızı kartı yedim ve bir şekilde takımdan uzak kaldım. Takımıma yararlı olamadım. Samet hocamız geldiği zamanda ona takıma çok yararlı olacağımı, bunun bir şanssızlık olduğunu, futbolun doğasında olan şeyler olduğunu söyledim. O da bana güvendi zaten. Bu yüzden de performansım yükseliyor. Benim asıl performansımı zaten herkes biliyor. Şimdi takımımım bana ihtiyacı var. Benim de onlara ihtiyacım var. Bu şekilde daha da iyiye gideceğim" ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba: "Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz"

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba da, "Çalışmalarımız devam ediyor. Antalyaspor'da bireysel yetenekleri üst düzeyde olan oyuncular var. İyi oynamaya çalışıyorlar ve kenarları iyi kullanıyorlar. Hocaya da buradan tüyo vermiş olayım. Neler izlediğimizi görsün diye. Bizim gelişen bir oyunumuz var. Sahaya yansıttığımız iyi şeyler var. Tabi eksikliklerimizde var. Onlar üzerine tekrar yoğunlaşıyoruz. Özellikle hücum ile ilgili sıkıntılarımızı daha iyi çalışarak düzeltmeye çalışıyoruz. Takımın oynadığı oyundan memnunum. Herhalde izleyenlerde memnundur. Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

Aybaba'dan 'Hasan Hüseyin Acar' yorumu

Hasan Hüseyin Acar'ın sözleşmesinin fesih edilmesiyle ilgili bir soruya Aybaba, "Hasan Hüseyin iki gün önce bana geldiğinde, kişisel sorunlarının olduğunu söyledi. O sorunlar nedeniyle takıma performans olarak katkıda bulunamadığını söyledi. Bizde isteğini normal karşıladık. Bu konuyla ilgili bir şey çözülsün diye, başkana ilettim. Başkanımızda kendisiyle oturup karşılıklı anlaştı. Ona bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz. Böyle oluyor. Bunlar genç arkadaşlarımız. Bazı sıkıntılar yaşıyorlar. İnşallah gittiği yerde başarılı olur" şeklinde konuştu.

Samet Aybaba: Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz
Samet Aybaba: Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz
Samet Aybaba: Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz
Samet Aybaba: Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz
Samet Aybaba: Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz
Samet Aybaba: Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz
Samet Aybaba: Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz
Samet Aybaba: Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz
Samet Aybaba: Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz
Samet Aybaba: Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz
Samet Aybaba: Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz
Samet Aybaba: Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz
Samet Aybaba: Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz

Teknik Direktör, Samet Aybaba, Antalyaspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samet Aybaba: 'Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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