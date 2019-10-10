Son Dakika Haberleri: Samet Aybaba Kadir Has Tesisleri'nde
Son Dakika Spor Samet Aybaba Kadir Has Tesisleri'nde

Samet Aybaba Kadir Has Tesisleri'nde

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un prensipte anlaştığı Teknik Direktör Samet Aybaba, Kadir Has Tesisleri'ne geldi.

Samet Aybaba Kadir Has Tesisleri'nde, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un prensipte anlaştığı Teknik Direktör Samet Aybaba, Kadir Has Tesisleri'ne geldi.


Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın yerine göreve getirilen Samet Aybaba, resmi sözleşmeye imza atmadı ancak Kayserispor tesislerinde şimdiden kolları sıvadı. Öğle saatlerinde Kadir Has Tesisleri'ne gelerek başkan Hamdi Elcuman ile görüşen ve planlamasını yapan Aybaba, akşam idmanında da takımın başında olacak. Samet Aybaba ve ekibi, henüz resmi sözleşmeyi imzalamadığı için Kayserispor'un akşam antrenmanı da basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.


11 Ekim Cuma günü resmi sözleşmeye imza atacak olan Samet Aybaba ve teknik ekibi, sonrasında da basın mensuplarının karşısına çıkacak. - KAYSERİ

Samet Aybaba, Kayserispor, Kadir Has, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:16 Kaynak: İHA
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