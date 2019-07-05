Sami Savatlı Sakarya'da Emirgan Sütiş için yeni bir şube tasarladı
1 saat önce
Ünlü mimar Sami Savatlı, Sakarya'da Emirgan Sütiş için yeni bir şube tasarladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:47 Kaynak: AA
Ünlü mimar Sami Savatlı, Sakarya
'da Emirgan
Sütiş için yeni bir şube tasarladı.
Savatlı Mimarlık açıklamasına göre, Sami Savatlı, Sakarya ile Emirgan Sütiş'e yeni bir tasarım anlayışı kazandırıyor. Ülkemizde sütlü tatlı deyince akla gelen markaların başını çeken Sütiş, geleneksel lezzetlerimizi gelecek kuşaklara aktarma vizyonu ile şubeleşmeye devam ediyor.
Sami Savatlı, İstanbul
dışında da pek çok şehirde mimari projeler hayata geçiriyor. Savatlı Mimarlık olarak, İstanbul'un bilinen pek çok mekanında imzası olan Sami Savatlı, Türkiye
dışında Tahran
, Paris. Bahreyn
ve Floransa
gibi dünyanın pek çok şehrinde projelere tasarlamaya devam ediyor. Son olarak Sakarya için Emirgan Sütiş restoranı tasarlayan Savatlı, Restoranın Sakarya'da geleneksel lezzetler için tek adres olacağını vurguladı.
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