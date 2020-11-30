Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN) - Son Dakika

Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)

30.11.2020 17:15
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN), System.String[]

yaptığı açıklamada, çok büyük bir başarı elde ettiklerini, ritmik cimnastikte dünya şampiyonalarına ve Avrupa şampiyonalarına katılmanın, hatta finallere kalmanın hayal bile edilemediğini anlatarak, "Ama biz buna inandık.

yaptığı açıklamada, çok büyük bir başarı elde ettiklerini, ritmik cimnastikte dünya şampiyonalarına ve Avrupa şampiyonalarına katılmanın, hatta finallere kalmanın hayal bile edilemediğini anlatarak, "Ama biz buna inandık. Çok güzel bir ekip kurduk, bir aile olduk. 3 tane ülkeyi Ukrayna'da hatta Ukrayna'yı Ukrayna'da geçerek altın madalyaya ulaştık. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Bu pandemi dönemini sportif açıdan en iyi geçiren ülkelerden biri olduğumuzu da kanıtlamış olduk. Pandemi sürecinde her türlü fedakarlığı gösteren sağlık çalışanlarına ve ritmik cimnastik kadınlarımızın yaptığı bir spor olduğu için Türk kadınlarına armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.ÜLKER BAĞIŞLAYAN: "HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR"Milli Takım Koordinatörü Ülker Bağışlıyan, Rusya, Bulgaristan gibi ülkelerin çok güçlü olduğuna vurgu yaparak, "Bizim onların seviyesine gelebilmemizin hayal olduğu düşünüyorduk. Ama o hayalin gerçekleştiğini görmek ve benim de bunu yaşamam çok kıymetli. Bizim hedefimiz ilk 3'e girmekti ve 1'inci olarak döndük. Çok gururluyuz ve mutluyuz. Çocuklarımız öyle bir savaştılar ki Türk takımı olduğumuzu bu branşta da göstermiş olduk. Ritmik cimnastiğin kadın sporu olmasının da bizim için önemi vardı. Bundan sonraki süreçte de eğer olimpiyat kotası da alırsak bu çok daha kıymetli olacak. Biz bu branşta bir tarih yazdık. Bundan sonraki hedefimiz olimpiyatlar, inşallah gerçekleştireceğiz" diye konuştu.PERİ BERKER: "5 KIZKARDEŞ GİBİ OLDUK" DHA'ya konuşan sporculardan Peri Berker, ablasının da cimnastik yaptığını ve onun vesilesiyle bu spora başladığını söyledi. Berker, takım arkadaşlarıyla aralarında güçlü bir bağ olduğunu ve 5 kız kardeş gibi olduklarını ifade ederek, "Pandemi sürecinde bağımızı koparmadık. Evde antrenmanlarını görüntülü görüşerek yaptık. Beraber saat belirleyip matlarımızı serip ısınmaya başlıyorduk. O şekilde antrenmanlarımızı sürdürdük. Aynı anda aynı sayıyla antrenmanlarımızı yapıyorduk. 1,5- 2 ay sonra bizim için özel izin alındı ve salonda mesafeli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Çevreden aldığımız tepkiler bizi o kadar mutlu ediyor ki emeğimizin karşılığını aldığımızı anlıyoruz" diye konuştu.AZRA AKINCI: "GÖRÜNTÜLÜ ANTRENMANLARIMIZ 3-4 SAAT SÜRÜYORDU"4,5 yaşında cimnastiğe başladığını anlatan Azra Akıncı ise pandemi döneminde bile çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, "Online görüntülü antrenmanlarımız günlük 3'er 4'er saat sürüyordu. Kondüsyon, esneklik, denge üzerinde çalışıyorduk. Türkiye'nin tarihinde ilk kez ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonluğu kazandık. Ritmik cimnastikte bizden önce Avrupa'da finale bile kalınmazken biz 1'inci olunca çok gururlandık" ifadelerini kullandı.DUYGU DOĞAN: "HEDEFİMİZ OLİMPİYAT KOTASI ALMAK'

Kaptan Duygu Doğan ise cimnastiğe 8 yaşında başladığını söyleyerek, "Pandemi sürecini en iyi geçiren ülke olduğumuzu Avrupa şampiyonasında kanıtladık. 12 sene boyunca resmen bu an için çalıştık. 2,5 dakikalık serimiz için haftanın 6 günü her gün 8 saat çalıştık ve her saniyesi çok önemliydi, en ufak bir hatada bu bizi madalyadan edebilirdi. Şu an için en büyük hedefimiz 2021 yılında Avrupa şampiyonasında olimpiyat kotası almak ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek" dedi.

- Sporcuları
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)
Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN)

Cimnastik, Ukrayna, Milli, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

24 yaşındaki genç kız, kaldığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi Kan donduran vahşet! Ünlü dizilerde çalışan set asistanını bıçakla öldürdüler, ormanda yakarak yok etmek istediler Salgınla mücadelede toplumda her 4 kişiden 3'ü tam kapatma istiyor Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs: Sihirbazım, ironi yapmak istedim MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi: Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması genişletiliyor
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı         
17:08
Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı         
16:46
Konya'da iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Konya'da iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:32
EDHO dizisi ekibinden 3 kadına otel odasında dehşeti yaşatan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı EDHO dizisi ekibinden 3 kadına otel odasında dehşeti yaşatan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı         
16:04
Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı         
15:46
Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı         
15:17
6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 53 yıl sonra çıkarıldı 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 53 yıl sonra çıkarıldı         
14:41
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı: Namus için öldürdüm, kimse kimseyi bilerek öldürmez Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı: Namus için öldürdüm, kimse kimseyi bilerek öldürmez         
14:25
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı         
14:20
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 18:06:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyon cimnastikçiler başarıya giden yolu DHA'ya anlattı (YENİDEN) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei