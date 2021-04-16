Şampiyon Manisa FK beraberliğe abone oldu
16.04.2021 11:21
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta Uşakspor deplasmanında garantileyen Manisa Futbol Kulübü, bitime 3 maç kala namağlup unvanını korurken son haftalarda ise beraberliğe abone oldu.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta Uşakspor deplasmanında garantileyen Manisa Futbol Kulübü, bitime 3 maç kala namağlup unvanını korurken son haftalarda ise beraberliğe abone oldu. Son olarak evinde dibe demir atan Hacettepe ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar 5 karşılaşmayı da eşitlikle tamamladı. Son galibiyetini deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 3-1'lik skorla elde eden Ege ekibi ardından Anagold 24Erzincanspor, Hekimoğlu Trabzon, Şanlıurfaspor ve Uşakspor'la 1-1 berabere kaldı. Hacettepe'ye de golsüz eşitliği bozamayan Manisa Futbol Kulübü, puanını 79'a çıkardı. Tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdıran Manisa ekibi kalan 3 müsabakasında Zonguldak Kömürspor (D), Gümüşhanespor ve Sarıyer (D) ile oynayacak.
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