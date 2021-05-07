Şampiyon Merkezefendi son sınavda

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nden şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezonu yarın Global Connect Düzce Travel deplasmanında tamamlayacak. Kalıcı Konutlar Merkez Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Denizli ekibi son maçı iç sahada oynayıp kupa törenini evinde yapma teklifinde sonuç alamadı. Ligde son hafta aynı saatte Samsunspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor, Nadir Gold İstanbul Basket- Akhisar Belediye Basket maçları da oynanacak. Manisa BŞB ve Akhisar Bld, Play-Off'u daha önce garantiledi.